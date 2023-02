PlayStation Plus w marcu. Sony ujawniło darmowe gry

W trakcie PlayStation State od Play Sony ujawniło, jakie darmowe gry w marcu otrzymają użytkownicy PS Plus.

Co miesiąc użytkownicy PlayStation Plus, nawet w najniższym wariancie Essential, otrzymują od 3 do 4 darmowych gier. Mogą je dodać do swojego konta i będą mieli do nich dostęp, dopóki dopóty opłacają abonament. Sony zawsze zdradza listę pod koniec miesiąca. Tym razem marcowe zestawienie poznaliśmy przy okazji wczorajszego State of Play.

Darmowe gry w PlayStation Plus na marzec

Abonenci PlayStation Plus w marcu otrzymają za darmo (nie licząc samego abonamentu) trzy gry. Lista prezentuje się całkiem nieźle, ale zdecydowanie największym hitem jest kultowa strzelanka Electronic Arts. Pełna lista to:

Battlefield 2042

Minecraft Dungeons

CodeVein

Oczywiście największy hit to Battlefield 2042. Gra początkowo miała swoje problemy i nie została przyjęta najlepiej, ale wiele rzeczy poprawiono i dzisiaj to już solidna strzelanka. To propozycja dla osób, które lubią pojedynki na większych, bardziej otwartych przestrzeniach niż w Call of Duty.

Druga produkcja to Minecraft Dungeons. To po prostu gra hack'n'slash w świecie Minecrafta. Całkiem solidna i powinna spodobać się zarówno młodszych, jak i starszym graczom. Ostatnia pozycja na liście to CodeVein, czyli gra z 2019 roku. Jest to RPG akcji z wymagającym i efektownym systemem walki. Bardzo przyjemna produkcja.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PlayStation

Źródło tekstu: PlayStation