Paradox wciągnie cię pod wodę. Dziś premiera ich najnowszej gry

Paradox Interactive właśnie wydał swoją kolejną grę strategiczną. Mowa tu o Surviving The Abyss, która zabierze nas w świat technologii podwodnych. Dziś tytuł trafił do wczesnego dostępu.

Paradox Interactive znane jest na rynku z produkcji i wydawania czołowych gier strategicznych. Przedsiębiorstwo maczało swoje palce przy powstawaniu takich klasycznych serii jak Crusader Kings czy Europa Universalis. Ostatnio wypuścili strategię Victoria 3, która jednak spotkała się z mieszanymi opiniami graczy na platformie Steam. Teraz firma jako wydawca zorganizowała premierę Surviving the Abyss.

Surviving the Abyss - podwodna strategia trafia do wczesnego dostępu

Nie jest to jeszcze ostateczna premiera gry, lecz już teraz można zagrać w Surviving the Abyss w ramach wczesnego dostępu na platformie Steam. Gra kosztuje 91,99 złotych, lecz do 24 stycznia została nałożona na nią zniżka 10%, dzięki czemu można ją kupić za 82,79 zł.

W tym przypadku Paradox jest jedynie wydawcą Surviving the Abyss. Jej producentem jest studio Rocket Flair, które nie zdążyło jeszcze wyrobić sobie marki w świecie gier wideo. Akcja Surviving the Abyss rozgrywa się w równoległej rzeczywistości w 1976 roku. Pod naszą opiekę zostaje oddana podwodna baza, a naszym celem jest jej rozbudowa, by finalnie odkryć technologię pozwalającą na sklonowanie człowieka.

W grze pojawi się sporo elementów survivalu. Życie pod wodą nie będzie łatwe i trzeba będzie rozsądnie zarządzać surowcami. Konieczne będzie dbanie chociażby o prawidłowe stężenie tlenu oraz o wystarczającą ilość zasilania.

