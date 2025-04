Opera GX wkracza do świata Roblox. Poznaj nową, wybuchową grę Hell's Obby

Akcja "Hell's Obby" osadzona jest w postapokaliptycznym, ognistym pustkowiu. Gracze wcielają się w role twardzieli walczących o dominację w królestwie Rdzy i Ognia. Celem jest dotarcie na szczyt zdradzieckiej, pełnej pułapek trasy jako pierwszy lub wyeliminowanie wszystkich rywali. Nie ma tu miejsca na błędy, a tylko najwytrwalsi mogą liczyć na chwałę i miano ostatecznego twardziela, co odzwierciedli tablica wyników.

Rozgrywka wymaga szybkości i sprytu. Gracze rozpoczynają z podstawowym wyposażeniem – jedną bronią i dwoma miejscami na przedmioty, które można rozbudowywać między rundami. Do dyspozycji jest szeroki wachlarz narzędzi do walki i utrudniania życia przeciwnikom: od armat, strzelb i kusz, przez gitary, kije baseballowe, siekiery, aż po bardziej wymyślne gadżety jak maszynka do mielenia mięsa, rękawica z pułapką na niedźwiedzie, granaty, miny, generatory tarczy czy dopalacze.