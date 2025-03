Google atakuje rynek PC. Mnóstwo gier na wyciągnięcie ręki

Już w 2022 roku Google udostępnił użytkownikom komputerów platformę o nazwie Google Play Games for Windows. Nazwa tak naprawdę zdradza wszystko. To PC-towa wersja Sklepu Play, w której dostępne są mobilne wersje gier. Początkowo lista była mocno ograniczona, ale właśnie to się zmienia. Google mocno atakuje rynek gier komputerowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gry z Androida na PC

Co prawda z czasem Google powiększał listę dostępnych gier w ramach Google Play Games for Windows, ale teraz firma ogłosiła największą zmianę od 2022 roku. W tym momencie wszystkie gry z Androida mogą być już dostępne dla użytkowników komputerów. Mogą, bo jedynym ograniczeniem są sami deweloperzy, którzy mogą wyłączyć się z tego programu.

Jedynym problemem może być to, że gry mobilne pisanie są z myślą o ekranach dotykowych, a nie klawiaturze i myszce, więc sterowanie nie zawsze będzie optymalne. W takim wypadku Google ma wyświetlać odpowiednie oznaczenia. Zoptymalizowana (optimized) ma oznaczać, że gra została przetestowana i dobrze działa na PC. Z kolei Grywalna (playable) to sygnał, że produkcja spełnia co najmniej minimalne wymagania pod kątem komputerów. Przy wielu grach może pojawić się też informacja, że nie zostały one przetestowane.

Jednocześnie Google cały czas pracuje nad usprawnieniami. Firma zamierza wprowadzić obsługę dodatkowych kontrolerów, dostęp do szybkich ustawień w formie specjalnej belki, czy też obsługę kilku kont. Co więcej, Google Play Games for Windows ma być preinstalowane na komputerach niektórych producentów.