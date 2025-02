Max się rozpycha. Ten hiszpański serial kryminalny może stać się hitem

Akcja serialu toczy się w Andaluzji, podczas Wielkiego Tygodnia w 2024 roku. Morón de la Frontera to spokojna, wręcz senna miejscowość, w której wpływy amerykańskie splatają się z lokalnymi tradycjami. Niestety, spokój mieszkańców zostaje zmącony, gdy dochodzi do samobójstwa jednego z mieszkańców. Nietypową sprawę bada sierżantka Lucia Gutierrez. Podczas śledztwa wychodzą na jaw niepokojące zdarzenia. A wszystko to, z wielkanocną procesją w tle. W tym samym czasie, do bazy amerykańskiej jednostki wojskowej przybywa agentka specjalna Magaly Castillo, której zadaniem jest rozwikłanie zagadki zaginionego żołnierza. Wkrótce wychodzi na jaw, że obie sprawy mogą być ze sobą powiązane.