Google Play: za darmo aplikacje i gry o wartości prawie 200 zł

Sklep Google Play zawiera miliony aplikacji i gier na urządzenia z Androidem, zarówno darmowych, jak i płatnych. Niektóre z tych ostatnich co jakiś czas są objęte promocję, dzięki czemu przez ograniczony czas można je pobrać i zainstalować zupełnie za darmo. Zobacz, co tam znaleźliśmy.

Ile mogę wydać? Premium

Normalna cena aplikacji to 15,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 6.11.2022)

Zaczynamy od narzędzia, które pasuje do obecnej sytuacji gospodarczej. Aplikacja jest bardzo prosta. Określasz ile masz pieniędzy i kiedy nadejdzie następny dzień wypłaty, a ona dzieli kwotę pieniędzy przez liczbę dni przed wypłatą, dzięki czemu otrzymujesz dzienny limit wydatków na teraz. Część pieniędzy można oznaczyć jako oszczędności, dzięki czemu nie będą one wliczane do dziennego limitu.

Mystic Guardian PV: Action RPG

Normalna cena aplikacji to 16,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 5.11.2022)

Po skończeniu działań związanych z finansami, można odpocząć przy grze RPG. Jak podaje deweloper, Mystic Guardian to jedna z najbardziej wszechstronnych gier ze starej szkoły. Możesz nie tylko walczyć z wrogami i bossami podczas odkrywania historii, ale także tworzyć własną broń, sprzęt i odkrywać alchemię. Walcz z ciemnością i zostań bohaterem opowieści.

Reminder Pro

Normalna cena aplikacji to 15,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 7.11.2022)

Aplikacja Reminder to proste, ale wszechstronne narzędzie, które pomoże Ci uporządkować Twoje życie. Od powiadomień o ważnych sprawach medycznych, na przykład wzięciu leku, przez przypomnienia o spotkaniach i innych ważnych dla Ciebie terminach. Przypomnienia mogą być jednorazowe lub cykliczne.

Point By Number Creator Pro

Normalna cena aplikacji to 24,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 6.11.2022)

Nasza kolejna propozycja to aplikacja dzięki której każdy może stać się artystą. Wystarczy pokrywać kolejne obszary obrazu kolorami zgodnymi z numerami. Point By Number Creator Pro to aplikacja przeznaczona zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych "malarzy".

Note recognition

Normalna cena aplikacji to 17,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 9.11.2022)

Jeśli ktoś zamiast obrazami woli zajmować się dźwiękiem, to aplikacja Note Recognition pomoże mu w przetworzeniu ulubionych kawałków na ich zapis nutowy. Narzędzie to wykrywa tony oraz analizuje częstotliwości, pozwalając też zmienić prędkość muzyki. Należy pamiętać, że algorytm rozpoznawania dźwięku wykonuje intensywne obliczenia matematyczne, więc jego działanie zajmuje trochę czasu.

Memorize: Learn Spanish Words

Normalna cena aplikacji to 23,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 7.11.2022)

Znajomość języków obcych może się przydać w różnych sytuacjach, między innymi w czasie urlopowych wojaży. Aplikacja Memorize: Learn Spanish Words to narzędzie, dzięki któremu możemy przyswoić wyrazy w języku hiszpańskim. Wszystko w formie elektronicznej wersji tak zwanych fiszek, pomagających w nauce języków obcych.

1010 Puzzle Game

Normalna cena aplikacji to 69,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 8.11.2022)

Gdy już poznamy dosyć hiszpańskich słów, można odpocząć przy łamigłówkach 1010 Puzzle Game. Naszym zadaniem jest takie uzupełnianie planszy dostępnymi cyframi, w rzędzie pionowym lub poziomym zebrać sumę równą 10. Wtedy taki rząd zniknie z planszy.

Lecture Notes

Normalna cena aplikacji to 9,99 zł. Za darmo można ją pobrać z Google Play (do 10.11.2022)

Dobra aplikacja do robienia notatek jest niezbędnym narzędziem dla każdego ucznia czy studenta. Lecture Notes pozwala nagrywać wykłady oraz robić podczas nich odręczne notatki. Stworzonymi w ten sposób zapisami można się dzielić z innymi, na przykład z kolegami z klasy lub roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Google Play

Źródło tekstu: Google Play, wł.