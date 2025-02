Polacy płaca coraz wyższe podatki. Oto główny winowajca

Dzisiaj (15 lutego) rozpoczął się okres rozliczeń podatku za 2024 rok. Polacy zaczną dostawać deklaracje podatkowe. Wielu z nich oddało państwu więcej niż rok wcześniej. Według ekspertów wynika to z wieloletnich zaniedbań ze strony rządu. Największym problemem nie ma być kwota wolna od podatku, a co innego — informuje Next Gazeta.pl .

Płać podatki i płacz

Progi podatkowe również zostały zmienione w 2022 roku. Dla pierwszego zmieniono wysokość podatku z 17 do 12 proc. Z kolei drugi prób podatkowy podwyższono z nieco ponad 85,5 tys. do 120 tys. zł. Pomimo tego doradca podatkowy Piotr Juszczyk uważa, że ponownie powinny zostać zmienione.

Ekspert sugeruje, że powinniśmy wrócić do trzech progów podatkowych. Pierwszy to 12 proc. jak jest teraz. Powyżej 120 tys. zł powinien wynosić 20 proc. (a nie 32 proc., jak jest to teraz), a dopiero powyżej 180 tys. zł podatek powinien rosnąć do 32 proc.