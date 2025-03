PKO BP z ważną informacją. O tym musisz wiedzieć

Od początku roku w Polsce działają e-Doręczenia. Część firm ma nawet obowiązek założenia odpowiedniej skrzynki, chociaż za jej brak nie grożą żadne konsekwencje. Co ważne, adresy do e-Doręczeń mogą też zakładać zwykli obywatele, co może być spory ułatwieniem w komunikacji z wieloma instytucjami, np. PKO Bankiem Polskim.