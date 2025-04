"Twój bank jest nieuczciwy". Mężczyzna stracił 100 tysięcy złotych

Mężczyzna z powiatu leszczyńskiego zgłosił się na policję w Gostyniu zaraz po tym, jak został okradziony na kwotę blisko 100 tysięcy złotych. Zadzwoniło do niego dwóch mężczyzn, którzy przedstawili się jako pracownicy Narodowego Banku Polskiego. Ostrzegli oni mężczyznę, że w jego banku pracują nieuczciwi bankowcy, którzy chcą go okraść z oszczędności życia.

Straszli i straszyli, aż w końcu dopięli swego. Przekonali mężczyznę, że jedynym rekomendowanym przez NBP wyjściem było wypłacenie wszystkich zdeponowanych w danym banku środków. Następnie, poinstruowali go, by wpłacił za pomocą wpłatomatu i kodu Blik, który mu dostarczyli. Mężczyzna, myśląc że ma do czynienia z prawdziwymi pracownikami NBP, mającymi dobre intencje, postąpił według wskazówek.