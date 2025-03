Miało być 500, skosili go na 5000 zł. Wszystko przez kod BLIK

Policjanci ze Szczytna prowadzą obecnie śledztwo w celu ustalenia sprawcy tego oszustwa, zatem cała sprawa jest w toku. 38-letni mieszkaniec Szczytna zgłosił sprawę na policję, ale dopiero po tym, jak sprawdził stan swojego konta i zorientował się, że brakuje na nim 5000 złotych. Nie rozumiał co się stało, bowiem cena felg, jaka widniała na stronie internetowej obok produktu to było 500 złotych. Jedyne co zrobił, to przekazał sprzedającemu wygenerowany kod BLIK, który autoryzował. Dotarło do niego, że padł ofiarą oszustwa, a z jego konta pobrano znacznie większą sumę, niż to było ustalone.