W Alior Banku możesz łatwo zyskać 300 zł. Wiemy, co musisz zrobić

Alior Bank przygotował nową promocję karty kredytowej Mastercard OK!. Wnioskując o nią i spełniając dodatkowe warunki, można otrzymać Multivoucher o wartości 300 zł do wykorzystania na zakupy w ponad 100 sklepach.

Alior Bank przygotował kolejną promocję związaną z kartą kredytową Mastercard OK!. Promocja skierowana jest do klientów, którzy zawrą z bankiem umowę o kartę kredytową Mastercard OK! z limitem w wysokości co najmniej 2 tys. zł. Dodatkowym warunkiem jest to, że w dniu zawarcia umowy oraz w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wydanie karty, nie posiadali oni jakiegokolwiek rachunku karty kredytowej w Alior Banku. Nagrodą w promocji jest Multivoucher o wartości 300 zł. Można go wykorzystać na zakupy w ponad 100 sklepach, takich między innymi, jak Biedronka, Zalando, Ikea, H&M czy Allegro.

Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną promocję dla nowych posiadaczy kart kredytowych Mastercard OK!. To, co wyróżnia tę ofertę, to możliwość personalizacji otrzymanej nagrody. Po spełnieniu warunków promocji, klienci mogą bowiem zrealizować Multivoucher o wartości 300 zł w swoich ulubionych sklepach, wybierając je z ponad 100 sklepów biorących udział w akcji. Multivoucher.pl daje możliwość dostosowania nagrody do aktualnych potrzeb czy zainteresowań naszych klientów. Promocja ”300 zł premii na start z kartą kredytową” jest aktywna od 1 lipca br. do odwołania. Już w tym momencie widzimy dość spore zainteresowanie tą propozycją.

– powiedziała Anna Kulik, Dyrektor Działu Digitalizacji Klientów i Produktów Kredytowych, Alior Bank

Jak otrzymać nagrodę?

Aby otrzymać nagrodę, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków w każdym z trzech miesięcy, zaczynając od kolejnego miesiąca kalendarzowego po podpisaniu umowy. Miesięczna suma płatności bezgotówkowych kartą musi wynosić co najmniej 600 zł w każdym z tych trzech miesięcy. Należy także między innymi raz w każdym z miesięcy zalogować się do aplikacji Alior Mobile. Po spełnieniu wymogów promocji, klient otrzyma za pomocą wiadomości SMS kod, który będzie go upoważniał do odebrania dowolnej karty podarunkowej, do wybranego przez niego sklepu. Oferty dostępne są na stronie multivoucher.pl.

Z promocji można skorzystać raz.

Karta kredytowa Mastercard OK! umożliwia także uzyskanie zwrotu do 300 zł rocznie za płatności bezgotówkowe w wybranych punktach handlowo-usługowych (sklepy odzieżowe, restauracje, kina itp.). Płacąc kartą po zapisaniu jej do programu Mastercard Bezcenne Chwile, klient zbiera punkty i może je wymienić na nagrody. Program jest dostępny z poziomu aplikacji Alior Mobile.

Źródło zdjęć: Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Alior Bank