PKO BP z pilnym komunikatem. Dotyczy każdego

PKO Bank Polski informuje o nadchodzącej przerwie technicznej. Ta została zaplanowana na niedzielę (23 marca). W sumie przez kilkanaście godzin klienci banku nie będą mieli dostępu do podstawowych funkcji.

PKO BP informuje

Przerwa zaplanowana jest na 23 marca w godzinach od 00:00 do 12:00. Oznacza to, że w niedzielny poranek klienci PKO BP nie będą mieli dostępu do wielu funkcji. Jakich? Bank informuje, że w tym czasie: