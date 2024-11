Nowa promocja PKO BP. Trzeba się spieszyć, potrwa tylko do 16 stycznia

Bank PKO Bank Polski ruszył z promocją dla nowych środków na Koncie Oszczędnościowym Plus. Promocyjne oprocentowanie wynosi w skali roku 5%.

PKO BP: 5% w Skali Roku dla Nowych Środków

PKO Bank Polski ogłosił nową promocję na Rachunku Oszczędnościowym Plus, która trwa od 1 listopada 2024 roku do 16 stycznia 2025 roku. Klienci mogą skorzystać z promocyjnego oprocentowania na poziomie 5% w skali roku dla nowych środków do kwoty 250 000 zł.

Jak działa promocja?

Promocyjne oprocentowanie jest dostępne przez 90 dni od momentu pierwszej wpłaty nowych środków na Rachunek Oszczędnościowy Plus w okresie promocji.

Nowe środki to nadwyżka salda bieżącego nad saldem z dnia odniesienia, którym jest 31 października 2024 roku.

Środki powyżej limitu 250 000 zł będą oprocentowane według stawki standardowej.

Promocja skierowana jest do osób pełnoletnich posiadających Rachunek Oszczędnościowy Plus, które w okresie promocyjnym zdeponują nowe środki spełniające określone warunki. Szczegółowe zasady dostępne są na stronie banku oraz w placówkach.

Zobacz: Regulamin promocji PKO Banku Polskiego

