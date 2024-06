Nowa usługa Visa może uratować wakacje

Visa aktywowała nową funkcję - klient, który zgubi kartę może zamówić wirtualną kartę zastępczą. Dane do aktywacji w portfelu cyfrowym przekazywane są w wiadomości SMS lub e-mail.

Visa uruchomiła nową usługę dedykowaną podróżnym oraz pechowcom. Klient Visa, który zgubi kartę, mogą otrzymać wirtualną kartę zastępczą za pośrednictwem SMS-a lub maila - podał portal Fintek.

Po zgłoszeniu zgubienia karty, operator może zaproponować wysłanie wirtualnej karty. Klient może uwierzytelnić ją w prosty sposób i dodać do swojego cyfrowego portfela. Aby skorzystać z usługi wystarczy skontaktować się z działem obsługi klienta Visa.

Jak uzyskać wirtualną kartę zastępczą Visa?

Skontaktuj się z Visa - czat lub telefon na stronie visa.pl Przedstawiciel Visa dezaktywuje utraconą kartę i skontaktuje się z bankiem w imieniu klienta. Dane dostępu, które pozwolą aktywować wirtualną kartę zastępczą otrzymasz w wiadomości.

Czas oczekiwania na otrzymanie danych do karty podany na stronie Visa wynosi 24-72 godziny. To trochę długo jak na błyskawiczną usługę, jednak w kryzysowej sytuacji: lepsze to niż nic.

Z danych Visa wynika, że 67% Polaków na wakacjach planuje płacić kartą, smartfonem lub smartwatchem. Jeśli od razu dodasz swoją kartę do telefonu możesz uniknąć zbędnych komplikacji - szczególnie, że chat Visa może nie zadziałać i konieczny będzie telefon do obsługi klienta.

Źródło zdjęć: Shutterstock | Primakov

Źródło tekstu: Fintek, Visa | oprac. wł.