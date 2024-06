Rządowa agencja ostrzega Polaków, w tle energetyka

Dużo i szybko – w zestawieniu z pieniędzmi te słowa mogą sprawić, że niejednemu zaświecą się oczy. Dlatego pewnie tak łatwo wciąż oszukiwać na tym ludzi. Tym razem oszuści wykorzystali do tego rzekomą ofertę Tauronu.

Na portalu X/Twitter pojawiła się właśnie fałszywa oferta osób podszywających się pod Tauron – ostrzega profil CSIRT KNF na tym portalu społecznościowym. Tym razem Polacy są kuszeni rzekomymi inwestycjami i akcjami znanego w kraju dostawcy prądu. Niestety, każdy kto skusi się na ten “atrakcyjny” kąsek, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami.

Chcą Was okraść

Już sam podgląd wspomnianej oferty może budzić niepokój. Wskazuje bowiem na stronę niezwiązaną zupełnie z Tauronem. Do tego po wejściu w miniaturkę możemy zobaczyć pełen link, który tylko to potwierdza. Jeśli i to nie zwróci naszej uwagi, cóż potem będzie już tylko gorzej. Strona wymaga bowiem naszej rzekomej “rejestracji” w tym niezwykle “atrakcyjnym” programie ofertowym.

🚨Uważajcie na reklamy fałszywych inwestycji, które cyberprzestępcy zamieszczają w serwisie społecznościowym #X (Twitter). Oszuści podszywają się pod @TauronPE i oferują szybkie zyski w krótkim czasie. W rzeczywistości reklamy kierują do niebezpiecznych stron, gdzie wymagane jest… pic.twitter.com/Zb85YwMVxn — CSIRT KNF (@CSIRT_KNF) June 24, 2024

Niestety w efekcie udostępniamy masę naszych danych, które potem – co za zaskoczenie – pozwolą wyłudzać nasze środki finansowe. Choć samo przestępstwo nie jest może tak subtelne jak chociażby dużo groźniejsza zamiana chociażby “m” na “rn” w przypadku mBanku lub innych tego typu oszustwach, to jednak sam fakt pojawienia się ponownie tak raczej oczywistej pułapki najlepiej pokazuje, że wciąż są tacy, którzy się na to łapią. Cóż, jeśli to Wy, teraz już wiecie, że nie warto. A jeśli nie, upewnijcie się dla pewności, że nikt z Waszych bliskich też nie należy do tego grona.

