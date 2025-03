Klienci 174 banków zagrożeni. Można stracić wszystkie oszczędności

Ataki na klientów PKO BP, Santander Bank czy Millennium są już codziennością, a klienci tych banków mieli okazję przywyknąć do kolejnych prób oszustw. Internetowi przestępcy wzięli więc sobie za cel całkiem pokaźną, ale dotąd nieatakowaną grupę klientów korzystających z usług banków spółdzielczych należących do Grupy SGB . Spółdzielcza Grupa Bankowa zrzesza obecnie 174 Banki Spółdzielcze oraz SGB-Bank SA.

Oszuści w treści wiadomości informują o konieczności zweryfikowania konta , w celu uniknięcia blokady. To częsty motyw ataków, w którym oszuści wzbudzają niepokój klientów – zagrożenie blokadą konta wygląda poważnie i może skłaniać do nieprzemyślanych działań.

W treści SMS-a pojawia się odnośnik do strony udającej bankowość internetową Grupy SGB, choć oczywiście adres jest fałszywy. Cyberprzestępcy na niebezpiecznej, ale utrzymanej w kolorach SGB stronie wyłudzają poświadczenia logowania klientów, login i hasło do konta. Oczywiście w żadnym wypadku nie należy wypełniać tych formularzy, bo w ten sposób przestępcy zdobędą dostęp do bankowości internetowej ofiary.