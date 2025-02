Pułapka na Polaków. Kto korzysta z OLX lub Vinted, ten ma problem

Oszustwo na OLX i Vinted

Jak działają oszuści? W pierwszej kolejności wysyłają link do sprzedawcy, twierdząc, że zakupili przedmiot. Ten prowadzi do strony banku, gdzie rzekomo mamy odebrać pieniądze. W rzeczywistości jest to fałszywa witryna, która ma na celu wyłudzenie danych.