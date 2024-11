Co drugi Polak już płacił w ten sposób. "To jest pułapka"

- To kredyt, więc dotyczą go wszelkie konsekwencje i zapis w BIK, to pułapka zadłużenia - powiedział przy okazji Black Friday na antenie "Wstajesz i wiesz" TVN24, prezes UOKiK, Tomasz Chróstny. O tym, że to realny problem naszych czasów nie trzeba już chyba nikogo przekonywać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rozmowa miała miejsce na antenie TVN24, a pretekstem do niej był szał zakupowy z okazji Czarnego Piątku. Prezes UOKiK mówił o tym, na co należy uważać, robiąc zakupy podczas rozreklamowanego także i u nas Black Friday. Zwrócił uwagę na palący problem naszych czasów - płatności odroczone, czyli usługę "kup teraz, zapłać później".

Płatności odroczone mogą być pułapką

To jest pułapka, przed którą ostrzegamy. Prowadzimy kampanię "Sprawdź, czy cię stać". Ten zakup odroczony, bardzo popularny na stronach internetowych, to w rzeczywistości kredyt, o czym bardzo często zapominamy.

- powiedział Tomasz Chruściński, prezez Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta na antenie TVN24.

Podkreślił, że konsumenta, który nie spłaci na czas zaciągniętego zadłużenia, czekać będą wszelkie konsekwencje z tego tytułu, nie dostanie on żadnej taryfy ulgowej. Jeśli nie dopilnuje warunków spłaty, to może mieć nawet kłopoty ze zdolnością kredytową w przyszłości. Prezes podkreślił także, że jest ten sposób płatności to obecnie realny problem. Dlatego tak ważne jest, aby wraz ze wzrostem popularności usługi "Kup teraz, zapłać później", cały czas trzymać rękę na pulsie.

Mimo wszystko, prezes był pełen optymizmu. Ucieszył go fakt, że Polacy podchodzą do wyprzedaży z lekką nutką sceptycyzmu. Być może to za sprawą tego, że jesteśmy zalewani promocjami w mailach oraz wiadomościach praktycznie cały rok. Święto konsumpcjonizmu rozciąga się w czasie i z każdym rokiem jest coraz więcej superofert.

Dla kupujących ma radę - chłodno podchodzić do wyprzedaży, a zanim udamy się na zakupy, przemyśleć dokładnie czego tak naprawdę potrzebujemy. Niestety, największym grzechem kupujących jest zachłyśnięcie się obniżkami i powrót do domu z rzeczamyi, których zwyczajnie nie potrzebujemy.

Co ciekawe, według statystyk z płatności odroczonych skorzystał już niemal co drugi Polak (48 proc.). To więcej niż decyduje się na klasyczny kredyt ratalny (44 proc.).

Zobacz: Black Friday w x-kom: skorzystaj z rabatów do 80%

Zobacz: Nabijają Polaków w butelkę. Zobacz, co warto wiedzieć zanim klikniesz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: panuwat phimpha / Shutterstock.com

Źródło tekstu: tvn24