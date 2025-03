Płacisz kartą w sklepie? Nigdy nie popełniaj takiego błędu

Pamiętaj, musisz zapłacić, ale masz prawo aby tego odmówić

Jeśli usłyszysz pytanie odnośnie przekazania karty sprzedawcy - zwyczajnie odmów. Nie będziesz martwić się później, czy dane umieszczone na karcie zostaną wykorzystane przez kogoś nieuczciwego do nieautoryzowanych transakcji, czy nie. Jeśli tylko się da, to lepiej zaoszczędzić sobie stresów. Bank także radzi, żeby pod żadnym pozorem nie udostępniać karty bankowej sprzedawcy w sklepie, ani kelnerowi w restauracji. Można to rozwiązać inaczej - to pracownik danego punktu powinien podejść do ciebie z terminalem w celu uiszczenia rachunku.