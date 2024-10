Oszuści najczęściej podają się za nich. Rośnie liczba takich telefonów

Polacy jednak zbyt często dzielą się przez telefon informacjami, których nie powinni ujawniać. A oszuści tylko na to czekają. Wciąż trwa kampania społeczna w tej kwestii.

Jeśli chodzi o oszustwa, to przestępcy nad wyraz upodobali sobie pracowników banków i instytucji finansowych. Nic zatem dziwnego, że w kampanię zaangażował się Związek Banków Polskich.

Cyberprzestępcy ciągle szukają nowych sposobów, by oszukać. Banki ciągle udoskonalają zabezpieczenia, ale wiele zależy od ciebie. Na przykład, gdy dzwoni rzekomy pracownik banku, a ty bezwiednie wykonujesz jego polecenia. Robiąc to pomagasz się okraść.

- mówi głos narratora w kampanii Związków Banków Polskich.

Ciężko się z nim nie zgodzić. Obserwujemy coraz więcej dramatów ludzkich, które zaczęły się od niewinnego telefonu lub kliknięcia w link. Nie raz, skończyło się to wyczyszczeniem konta do zera i pozostawienie ofiary bez środków do życia.

Tendencje są rosnące. Znaczna część oszustw przeniosła się do sieci.

- przyznaje nadinspektor Adam Cieślak z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Z danych wynika, że dwa lata temu oszuści dopuścili się ponad 90 tysięcy oszustw w internecie, a w pierwszej połowie tego roku - 56 tysięcy. Niestety, wszystko wskazuje na to, że wkrótce możemy spodziewać się niechlubnego rekordu.

I to już nie tylko seniorzy padają ofiarami przestępstw. W tym momencie, złodzieje nie szanują żadnej grupy społecznej. Wiek, płeć oraz status nie mają znaczenia. Liczy się tylko to, jak bardzo dbamy o nasze bezpieczeństwo w sieci. Jednym z najczęściej wykorzystywanych schematów działania przestępców jest oszustwo na pracownika banku. Sposób na poradzenie sobie z takim telefonem jest jeden - rozłączamy się natychmiast i sami dzwonimy do banku. I choć ankietowani przyznają, że słyszeli o tego typu oszustwach, to raporty mówią, że wciąż nie stosują się do zaleceń. Wniosek jest jeden - należy ciągle przypominać o tego typu zagrożeniach, wskazując na to, że pośpiech nie jest najlepszym doradcą. Zwłaszcza, gdy na szali znajdują się nasze pieniądze.

Kampania Związku Banków Polskich "Nie pomagaj się okraść",wystartowała w połowie października. Chce zwiększyć świadomość społeczną na temat możliwych form wyłudzeń danych osobowych, haseł czy numerów zabezpieczających konta bankowe.

