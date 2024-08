Pożar w portfelach Polaków. Kolejne oszustwo zbiera żniwo

W ostatnim czasie rośnie liczba cyberataków, w których przestępcy podszywają się pod znane instytucje finansowe, aby wyłudzać dane użytkowników. CSIRT KNF (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego) ostrzega przed kolejnym oszustwem, którego ofiarą mogą paść klienci BNP Paribas.

Oszustwo, o którym jest mowa w najnowszym ostrzeżeniu CSIRT KNF, polega na tworzeniu fałszywych stron internetowych, które imitują oficjalne witryny bankowości elektronicznej BNP Paribas. Na takich stronach przestępcy wyłudzają poświadczenia logowania użytkowników oraz informacje o kartach płatniczych. Przykładem takiej fałszywej strony jest witryna o adresie poserparquet.com, która na pierwszy rzut oka przypomina stronę logowania do systemu GOonline BNP Paribas.

Cyberprzestępcy stosują różne techniki, aby przekonać użytkowników do wprowadzenia swoich danych. Na przykład, mogą przesyłać e-maile lub wiadomości SMS, które zawierają linki do fałszywych stron. Linki te często wyglądają wiarygodnie i mogą zawierać elementy przypominające adresy znanych instytucji, co może uśpić czujność ofiar.

Jak rozpoznać fałszywą stronę?

Rozpoznanie fałszywej strony może być trudne, szczególnie jeśli jest ona starannie zaprojektowana. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc:

Sprawdź adres URL: Zawsze upewnij się, że adres strony internetowej jest prawidłowy i pochodzi z zaufanego źródła. Fałszywe strony często mają nieco zmienione lub dziwne adresy URL, jak np. „poserparquet.com” zamiast oficjalnej strony BNP Paribas.

Zwróć uwagę na certyfikat SSL: Strony bankowe powinny korzystać z certyfikatu SSL, co oznacza, że adres strony zaczyna się od „https://”. Brak „https://” może być sygnałem, że strona jest fałszywa.

Uważaj na podejrzane elementy na stronie: Niespójne elementy graficzne, brak pełnej funkcjonalności strony, a także prośby o podanie nietypowych informacji, takich jak numer karty kredytowej w procesie logowania, mogą świadczyć o tym, że strona jest fałszywa.

Co zrobić, jeśli podejrzewasz oszustwo?

Jeżeli masz wątpliwości co do autentyczności strony internetowej, na której się znajdujesz:

Nie wprowadzaj tam żadnych danych: Najlepiej od razu opuść stronę bez wpisywania jakichkolwiek informacji.

Zgłoś incydent: Skontaktuj się bezpośrednio ze swoim bankiem lub inną instytucją finansową, aby zgłosić potencjalne oszustwo. Możesz również zgłosić incydent do CSIRT KNF.

Sprawdź stan swojego konta: Jeśli masz podejrzenia, że mogłeś paść ofiarą oszustwa, natychmiast sprawdź stan swojego konta bankowego i, w razie potrzeby, zablokuj kartę płatniczą.

Oszustwa internetowe stają się coraz bardziej wyrafinowane, a cyberprzestępcy nieustannie poszukują nowych sposobów na wyłudzanie danych. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zachować ostrożność podczas korzystania z bankowości elektronicznej. Pamiętaj, aby zawsze dokładnie sprawdzać, czy strona, na której się znajdujesz, jest prawdziwa i pochodzi z zaufanego źródła. Dbaj o swoje dane osobowe i finansowe, aby nie stały się one łupem cyberprzestępców.

Nie daj się okraść!

Zobacz: PKO BP spamuje telefony klientów? To przykra plaga naszych czasów

Zobacz: Odrętwienie ING Banku. Procedurami wykończyli klienta

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, CSIRT KNF / X

Źródło tekstu: CSIRT KNF / X