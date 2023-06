Polacy przy bankomacie ciągle się na to łapią. Finał bywa tragiczny

To niezwykle prosty, ale skuteczny sposób na kradzież pieniędzy. Banki ostrzegają, abyśmy byli szczególnie ostrożni przy bankomatach.

Idzie do bankomatu wypłacić pieniądze. Wpisujesz kod, podajesz kwotę i po chwili urządzenie zwraca kartę, ale nie wypłaca gotówki. Czasami to zwykły błąd i w takim wypadku trzeba dochodzić swoich praw w banku. Innym razem może to być proste, ale niezwykle skuteczne oszustwo, o którym warto wiedzieć.

Czym jest i jak działa Cash Trapping?

Jeśli kiedykolwiek spotkałeś się z podobną sytuacją, a bank upierał się, że po ich stronie wszystko przebiegło zgodnie z procedurą, to prawdopodobnie padłeś ofiarą oszustwa. Ma ono nawet swoją nazwę. Jest to Cash Trapping. Chociaż sama metoda jest szalenie prosta, to jednocześnie bardzo skuteczna i trudno się przed nią uchronić.

Cash Trapping polega na umieszczeniu w bankomacie specjalnej listwy. Tą oszuści wkładają w miejscu, gdzie wypłacana jest gotówka. Z perspektywy klienta wszystko wygląda prawidłowo. W rzeczywistości listwa ma za zadanie zablokować banknoty, aby klient nie miał do nich dostępu. Zostały one wypłacone, ale są uwięzione we wspominanej listwie. Bankomat nie jest w stanie ich cofnąć, ponieważ oszuści stosują specjalny klej, który blokuje pieniądze.

Z perspektywy banku wszystko przebiegło prawidłowo. Pieniądze zostały wypłacone. Natomiast klient ich nie otrzymał. Po jakimś czasie oszuści idą do tak przerobionego bankomatu i zabierają skradzione pieniądze.

Co my możemy w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim zgłosić sprawę do banku. Możemy też sprawdzić otwór, z którego wychodzą banknotu. Jeśli został przerobiony przez oszustów, to prawdopodobnie ma luźniejszy element w postaci wspominanej listwy.

