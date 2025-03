Masz konto w Banku Pekao? Chcą Ci wykraść dane logowania

Klienci banków, czyli niemal wszyscy dorośli Polacy, muszą mieć się ciągle na baczności. Oszuści przez cały czas próbują wrobić nas w przekazanie im naszych danych logowania do konta. Tym razem kampania wymierzona jest w klientów Banku Pekao S.A.

Atak na klientów Banku Pekao

O sprawie poinformował zespół CERT Orange Polska na swoim oficjalnym profilu na platformie X. W ostatnim czasie na telefony Polaków zaczęły trafiać wiadomości SMS, które podszywają się pod Bank Pekao. W nich oszuści informują o konieczności aktywowania konta. Przy okazji stosują sztuczkę w postaci podania ostatecznej godziny, do której trzeba to zrobić, co ma powodować pośpiech i panikę.