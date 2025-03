Atak na pieniądze Polaków. Aż 6 mln osób na celowniku

Atak na klientów Santander Bank Polska

Oszuści ponownie stosują metodę ataków phishingowych. Oznacza to, że wysyłają masowo wiadomości e-mail, w których podszywają się pod bank Santander, licząc, że trafią na klienta właśnie tej instytucji.

W e-mailach informują o rzekomym zawieszeniu konta i konieczności podania niezbędnych informacji, aby to zawieszenie cofnąć. W wiadomości znajduje się link do fałszywej strony internetowej, na której mamy podać dane logowania do bankowości internetowej. W ten sposób podajemy je oszustom, którzy następnie mogą je wykorzystać.