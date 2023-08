Mały i wytrzymały, ale czy wydajny? (Test)

Potrzebujesz przenośnej pamięci, która zaoferuje dużą pojemność i wysoką wydajność? Zależy Ci na małych rozmiarach i wytrzymałej obudowie? Nie chcesz dużo wydawać? Rozwiązaniem może być Crucial X9 Pro, którego dzisiaj testujemy!

Chyba każdy z nas miał już okazję korzystać z SSD. Czy to w komputerze stacjonarnym, konsoli czy laptopie. Ich korzyści są niezaprzeczalne i obserwowane nawet przez laika - od kilku do kilkunastu razy wyższe transfery, drastycznie niższe czasy dostępu, mniejszy pobór mocy oraz bezgłośna praca. Wszystko to przekłada się na znacznie wyższy komfort obcowania z urządzeniem - szybkie ładowanie systemu operacyjnego, plików i aplikacji czy wczytywanie kolejnych obszarów w grach.

Crucial X9 Pro to miniaturowe SSD z metalową obudową

Nośniki półprzewodnikowe najczęściej spotkać można w formie 2,5" oraz M.2 2280, rzadziej są to karty rozszerzeń z interfejsem PCI Express oraz inne warianty M.2. Oczywiście nie brakuje też rozwiązań przenośnych, w formie zewnętrznego urządzenia podpinanego pod USB. I dzisiaj właśnie jednemu się przyjrzymy.

Crucial X9 Pro to przenośny SSD, który debiutował niedawni na rynku. Mowa o urządzeniu o wymiarach 65 x 10 x 50 milimetrów, które waży niecałe 37 gramów. Użytkownik ma do wyboru trzy różne pojemności - 1, 2 lub 4 TB. Wszystkie z nich korzystają z interfejsu USB 3.2 Gen 2 (do 10 Gb/s). Deklarowana wydajność to do 1050 MB/s dla odczytu i zapisu.

Do nas na warsztat trafił Crucial X9 Pro w wersji 2 TB. Urządzenie sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie - jest szalenie małe i lekkie, ale przy tym wyjątkowo solidne. Wszystko za sprawą obudowy z anodyzowanego aluminium z dodatkową warstwą gumy na spodzie. Spełnia ona wymagania certyfikatu IP55. Oznacza to odporność przed pyłem i ochronę przed strugami wody oraz upadkami z wysokości do 2 metrów.

Wewnątrz grafitowej obudowy, do której wyjątkowo trudno się dostać, znajdziemy PCB na którym przylutowano zarówno SSD, jak i złącze USB. Jest to całość, bez mostka jak np. w Sandisk Extreme PRO Portable V2. Crucial zdecydował się na 4-kanałowy kontroler Silicon Motion SM2320 typu DRAM-less sparowany z 176-warstwowymi kośćmi 3D TLC NAND od Microna.



No dobrze, znamy już specyfikację - zarówno tą oficjalną, jak i smaczki poznane po zajrzeniu do obudowy. Teraz pora na pomiary wydajności w testach praktycznych i syntetycznych. Do wykresów dorzuciliśmy również inne propozycje w podobnym segmencie cenowym oraz przenośny HDD. Pozwoli to dobrze zorientować się czy Crucial jest warty swojej ceny.

Crucial X9 Pro 2

Wymiary: 65 x 10 x 50 mm

65 x 10 x 50 mm Masa: 36,8 gramów

36,8 gramów Interfejs: USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 Gen 2 Pojemność: 2 TB

2 TB Kości: 3D TLC NAND

3D TLC NAND Deklarowana prędkość odczytu: do 1050 MB/s

do 1050 MB/s Deklarowana prędkość zapisu: do 1050 MB/s

do 1050 MB/s Gwarancja: 5 lat

5 lat Inne: Certyfikat IP55

Certyfikat IP55 Cena: ok. 599 złotych

