LG OLED to w końcu prawdziwy telewizor dla graczy. Daję słowo

LG OLED 48C1 to nowy model telewizora koreańskiej marki, przygotowany na 2021 rok. Chociaż sprawdzi się do oglądania filmów i seriali, to pełno w nim rozwiązań stworzonych z myślą o graczach. Właśnie pod takim kątem go testowałem, w zestawie z konsolą Xbox Series X.

Pamiętam, jak kilka lat temu wybrałem się na targi IFA w Berlinie. Nie przypominam sobie, który dokładnie był to rok, ale telewizory OLED były wtedy jeszcze spory wydarzeniem. Po raz pierwszy miałem okazję na własne oczy zobaczyć tego typu ekran, właśnie produkcji LG. Zrobił on na mnie ogromne wrażenie. Jeszcze większe wrażenie robiła kwotą, którą trzeba było w tamtych czasach zapłacić za OLED-a. Wtedy zdecydowanie to nie było rozwiązanie dla każdego. Telewizor z organiczną matrycą kosztował krocie, ale była to przecież całkowita nowości. Dzisiaj tego typu modele są już czymś normalnym i nie dziwią w domu przeciętnego Kowalskiego. Na telewizor OLED może pozwolić sobie coraz więcej osób. Przykładem tego jest LG OLED 48C1, który trafił do mnie na testy. Można go kupić za niecałe 5000 zł, przy czym jest to model stworzony między innymi z myślą o graczach. Dlatego podłączyłem do niego najnowszą konsolę Xbox Series X, aby przekonać się, co dzisiaj ma do zaoferowania OLED koreańskiej marki.

LG OLED 48C1 – specyfikacja

LG OLED C1 zastępuje zeszłoroczną serię CX. Na pierwszy rzut oka różnic nie ma wiele, ale w praktyce tych jest kilka. Przede wszystkim modele na 2021 rok wyposażone są w nową wersję systemu WebOS. Poza tym oferują wiele rzeczy, na które powinni zwracać uwagę gracze – matryce z odświeżaniem 120 Hz oraz aż cztery porty HDMI 2.1 z obsługą techniki VRR (Variable Refresh Rate).

Ekran OLED 48 cali

Rozdzielczość 4K (3840 × 2160)

Odświeżanie 120 Hz

Procesor α9 Gen4 AI Processor 4K

Złącza 4 × HDMI 2.1 (120 Hz), 3 × USB, 2 x antenowe, LAN, SPDIF, słuchawkowe, CI+1.4

Łączność WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0

Audio 40 W (WF: 20 W, 10 W na kanał)

Kodeki audio AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X

Funkcje sztucznej inteligencji ThinQ AI

System operacyjny WebOS

Wsparcie dla NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync, VRR (Variable Refresh Rate)

Zgodność z: Cinema HDR, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG, HDR Dynamic Tone Mapping Pro (+ AI HDR Tone Mapping), Dolby Atmos

Tunery DVB-T2/T, DVB-C, DVB-S2/S

Pilot Magic Remote

Pobór mocy 88 kWh/1000h (SDR), 142 kWh/1000h (HDR)

Klasa energetyczna G (SDR i HDR)

VESA 300 × 200

Rozmiary 1072 × 650 × 251 (z podstawą)

Masa 18.9 kg (z podstawą)

Cena w dniu publikacji około 4500-5000 zł

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)