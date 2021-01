JBL Link Music – chcę taki głośnik w każdym pokoju!

JBL Link Music to niewielki bezprzewodowy głośnik z obsługą Asystenta Google. Jak sprawdza się w praktyce? Fantastycznie, a o tym dlaczego możecie przeczytać w naszej recenzji.

Na początek mała prywata – długo szukałem głośnika, który zastąpiłby mi takiego typowego domowego „jamnika”. Wiecie, takie radio, które stoi gdzieś w kącie mieszkania i przygrywa w tle, kiedy człowiek jest akurat zajęty czym innym. Głośniki przewodowe sprawdzają się w tej roli średnio, bo wymagają stacjonarnego źródła. Głośniki Bluetooth są z kolei albo projektowane stricte pod kątem użytku przenośnego, albo jako wielkie, nieporęczne (i drogie) rozwiązania stacjonarne.

Specyfikacja:

przetwornik dynamiczny o średnicy 64 mm,

moc maksymalna: 1 x 20 W,

pasmo przenoszenia 60 - 20 000 Hz,

stosunek sygnału do szumu: >80 dB,

Bluetooth 4.2,

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5,0 GHz),

obsługiwane formaty audio: HE-AAC, LC-AAC, MP3, Vorbis, WAV (LPCM), FLAC, Opus,

wymiary 112 x 134 mm,

masa 730 g,

cena: 429 zł

W końcu w moje ręce wpadł JBL Link Music, czyli głośnik, który w zasadzie idealnie wpisuje się w to, czego szukam. Mały, stacjonarny, wykorzystujący łączność Bluetooth, ale także Wi-Fi, a do tego stosunkowo niedrogi (ceny od 429 zł) i wyposażony w Asystenta Google. No i jest też całkiem udany, ale o tym więcej za chwilę.

Tylko podstawowe akcesoria

JBL Link Music dostarczany jest w niewielkim, schludnym pudełku. Choć prezentuje się ono bardzo dobrze i tak samo sprawdza się w swojej roli, to jego zawartość jest raczej skromna – w środku oprócz samego głośnika znajdziemy wyłącznie przewód zasilający długości ok. 1,5 m i dokumentację.

