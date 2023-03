Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B1 – monitor, który pracy się nie boi (test)

Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B1 to rozsądnie wyceniony monitor typu ultrawide, który w założeniach powinien nadawać się zarówno do pracy, jak i regularnego grania. A jak spisuje się w praktyce? Sprawdzamy!

Przez lata żyłem w przekonaniu, że monitory ultrapanoramiczne to zabawka dla zapalonych graczy. Dopiero niedawno miałem okazję mocniej zrewidować ten pogląd, a duża w tym zasługa modelu Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B1, który pozycjonowany jest przede wszystkim jako sprzęt do pracy.

Mamy tu do czynienia z monitorem typu ultrawide o przekątnej 34” oraz rozdzielczości 3440x1440. Matrycę wykonano w technologii VA, a wśród głównych atutów monitora producent wskazuje m.in. funkcję huba USB-C oraz przełącznik KVM. To cechy przydatne raczej w biurze, a nie w gamingowej jaskini. Oprócz tego w specyfikacji znajdziemy informacje o odświeżaniu 120 Hz, wbudowanych głośnikach oraz innych cechach, które razem składają się na obraz (hehe) świetnie wyposażonego monitora do domowego biura.

A wszystko to czeka na nas w bardzo rozsądnej cenie, ponieważ monitor Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B1 znajdziemy w polskich sklepach już za nieco ponad 2200 zł. Gdzie jest haczyk? Właśnie to postanowiłem sprawdzić na własnej skórze.

Na wstępie warto nadmienić, że Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B1 doczekał się odświeżonej wersji oznaczonej symbolem B5. Posiada on identyczną specyfikację, a jedyna różnica dotyczy zastosowanej podstawy.

Co w zestawie?

Zestaw handlowy monitora Iiyama Prolite XCB3494WQSN-B1 to taki branżowy standard. Poza samym panelem w pudle znajdziemy stojak na biurko, instrukcję oraz zestaw przewodów: HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-B oraz kabel zasilający.

