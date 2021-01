BenQ EX2710 MOBIUZ – test monitora dla graczy

Chociaż PC-towi gracze skupiają się przede wszystkim na wydajności procesora czy karty graficznej, to nie ulega wątpliwości, że dużą rolę odgrywają też pozostałe sprzęty. Wśród nich na pierwszy plan wysuwa się monitor. Miałem okazję przetestować model BenQ EX2710 MOBIUZ, który jest dedykowany graczom. Jak wypadł?

Jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu wydawało się, że granie na komputerze powoli zaczyna umierać. Na popularności zyskiwały konsole i to one stawały się najważniejszą platformą do cyfrowej rozrywki. Dzisiaj wiemy, że sytuacja wygląda zgoła inaczej. PC-ty nie tylko nie tracą, ale wręcz zyskują na popularności. Widać to między innymi po ogromnym popycie na najnowsze podzespoły, w tym przede wszystkim karty graficzne i procesory. Jednak dzisiaj granie na komputerze to nie tylko wydajny zestaw. To też cała masa akcesoriów i innych sprzętów. Standardem stały się myszki, słuchawki czy klawiatury dla graczy. Nikogo nie dziwią też monitory dedykowane gamerom, które zazwyczaj cechują się wyższymi częstotliwościami odświeżania obrazu, niż ich „biurowe” rodzeństwo. Jednym z nich jest BenQ EX2710 MOBIUZ, którego miałem okazję przetestować.

Specyfikacja

Wymiary: 539,59 × 614,1 × 216,65 mm;

Masa netto: 6,2 kg;

Wyświetlacz: IPS;

Rozmiar panelu: 24 cale, format 16:9,

Maksymalna rozdzielczość: 1920 × 1080 pikseli (82 ppi) przy odświeżaniu 144 Hz;

Czas reakcji: 1 ms (MPRT), 2 ms (GtG);

Jasność: 400 cd/m2 (dane producenta);

Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1;

Kąty widzenia: 178° (w pionie i poziomie);

Kolory: 16,7 mln (99% sRGB);

Wejście sygnału: 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0;

Pozostałe porty: gniazdko słuchawkowe;

Głośniki stereo, moc: 2 × 2,5 W;

Pobór mocy: 58 W (włączony), 22 W (Energy Star);

Mocowanie VESA 100 × 100 mm;

Cena: 1299 zł.

Monitor, wśród innych modeli dla graczy, wyróżnia się przede wszystkim zastosowaniem matrycy IPS, która powinna zdecydowanie lepiej radzić sobie z odwzorowaniem kolorów w porównaniu z popularniejszymi w tym segmencie panelami TN. Dziwić może natomiast rozdzielczość Full HD przy 27-calowym ekranie. Nie ma co się oszukiwać – granie w 4K Ultra HD to nadal melodia przyszłości dla większości graczy, ale już WQHD (2560 × 1440) to miłe urozmaicenie. Rozumiem jednak decyzję stojącą za tradycyjnym 1080p, bo w takiej rozdzielczości uzyskanie płynności co najmniej 144 klatek na sekundę jest znacznie łatwiejsze. A do tego przecież powstał ten monitor. W zestawie z nim otrzymujemy tylko to, co najważniejsze, czyli w tym przypadku kabel zasilający oraz przewód HDMI. To absolutne minimum i trochę szkoda, że producent nie pokusił się o przewód DisplayPort.

