AKG N700NC - słuchawki Bluetooth z redukcją szumów i audiofilskim zacięciem

Szukasz słuchawek Bluetooth z aktywną redukcją szumów? To pewnie zastanawiasz się nad dwoma modelami: Bose QC35 II i Sony WH-1000XM3. Tymczasem w portfolio AKG można znaleźć jeszcze jednego pretendenta do miana najlepszych słuchawek w tej klasie: AKG N700NC. Sprawdzamy czy warto się nimi zainteresować.

AKG N700NC nie podbiły szturmem rynku, jednak okazały się na tyle popularne, że producent postanowił wprowadzić pod koniec zeszłego roku do sklepów ich odświeżoną wersję. W nasze ręce trafił model pierwszej generacji, jednak różnice między nimi są kosmetyczne i sprowadzają się przede wszystkim do innego złącza ładowania. W praktyce mamy jednak do czynienia z tymi samymi słuchawkami, które postawiły sobie jeden cel - pokazać, że łączność bezprzewodowa i aktywna redukcja szumów mogą iść w parze z bezkompromisową wręcz jakością dźwięku. Jego konkurentom ta sztuka prawie się udała, ale „prawie” to dla wielu osób trochę za mało.

Specyfikacja:

słuchawki wokółuszne,

masa 261 gramów,

pasmo przenoszenia 20 - 20 000 Hz,

impedancja 16 omów,

efektywność 110dB SPL/1mW @1kHz,

Bluetooth 4.2 ,

, kodeki SBC i AAC,

do 20 godzin odtwarzania muzyki na baterii, ładowanie przez microUSB (USB-C w wersji M2),

cena: 1499zł (wersja M2).

W sklepach znajdziemy obecnie wyłącznie drugą generację AKG N700NC w cenie 1499 zł. Dla porównania za Bose QC35 i Sony WH-1000XM3 trzeba dać ok. 1200 zł.

Co w zestawie?

Wraz z AKG N700NC otrzymujemy kompletny zestaw akcesoriów: sztywne etui transportowe, przewód USB, krótki kabelek jack 3,5 mm z pilotem oraz adapter, umożliwiający podłączenie słuchawek w samolocie.

