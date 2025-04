Xiaomi obchodzi 15 lat. Ruszył wielki festiwal promocji

Xiaomi obchodzi swoje 15 urodziny – firma rozpoczęła swoją działalność dokładnie 6 kwietnia 2010 roku. Szybko zdobyła swoich wiernych fanów, a to za sprawą wielu udanych produktów, zwłaszcza smartfonów. Teraz z okazji urodzin wystartował Xiaomi Fan Festival 2025, wielka seria promocji, dzięki którym można kupić najlepsze urządzenia marki ze sporymi zniżkami.

Xiaomi Fan Festival 2025 już ruszył i potrwa aż do 22 kwietnia. Jest więc trochę czasu na zastanowienie się, ale nie warto czekać – gorące okazje mogą się skończyć wcześniej, bo obowiązują do wyczerpania się asortymentu sklepu. Niektóre promocje kończą się też nieco wcześniej – więc kto pierwszy i szybszy, ten lepszy.

Na co warto zwrócić uwagę? Do wyboru jest ogromna liczba smartfonów i innych urządzeń Xiaomi, ale my wybraliśmy kilka najciekawszych propozycji. Te telefony warto kupić niezależnie od promocji, a ponieważ są teraz jeszcze tańsze, to tym bardziej nie ma się co zastanawiać.

​Redmi Note 14 Pro 5G

Redmi Note 14 Pro to jeden z ostatnich hitów Xiaomi, który teraz można kupić taniej aż o 200 zł. Wyposażony jest w 6,67-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1,5K (2712 x 1220 pikseli) z odświeżaniem 120 Hz i jasnością szczytową 3000 nitów, chroniony topowym szkłem Gorilla Glass Victus 2. Mocy nie zabraknie – sercem urządzenia jest solidny układ MediaTek Dimensity 7300 Ultra, wspierany przez 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej.

Redmi Note 14 Pro 5G powinien sprawdzić się także w ręku mobilnego fotografia. Główny aparat o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) uzupełniają aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz makro 2 Mpix. Z przodu znajduje się kamera do selfie 20 Mpix. Energię dostarcza akumulator o pojemności 5110 mAh z ładowaniem o mocy do 45 W. Smartfon wyróżnia się certyfikatem IP68, co świadczy o jego odporności na wodę i pył.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Warto też rozważyć „model z plusem”, czyli Redmi Note 14 Pro+ 5G. Cena jest nieco wyższa, ale otrzymujemy za to kilka solidnych ulepszeń. Ogólna specyfikacja telefonu jest bardzo podobna, ale jego sercem jest znacznie bardziej wydajny układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen, któremu pomaga 12 GB pamięci RAM. Znacznie więcej otrzymamy też pamięci wewnętrznej – aż 512 GB. Mocno wzrosła też szybkość ładowania – do 120 W.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 opinii Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5110mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Xiaomi 14T

Kolejny, bardzo interesujący model to propozycja dla bardziej wymagających – telefon o niemal flagowej specyfikacji, ale dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. Xiaomi 14T wyposażony jest w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED CrystalRes o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności 4000 nitów. Jego sercem jest solidny układ Dimensity 8300-Ultra, wspierany przez 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej, co gwarantuje wysoką wydajność i płynne działanie aplikacji.

Podobnie jak flagowa seria Xiaomi 14, także model Xiaomi 14T wyróżnia się zaawansowanym systemem aparatów opracowanym we współpracy z firmą Leica. Główny aparat 50 Mpix z optyką Leica i przysłoną f/1,7 zapewni doskonałą jakość zdjęć nawet w słabym oświetleniu. Atutem jest też aparat 50 Mpix z teleobiektywem 2x, a całość uzupełnia ultraszerokokątny aparat 12 Mpix. A co z selfie? O to zadba solidny aparat 32 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh można szybko naładować z mocą 67 W. Smartfon zapewnia stopień ochrony IP68, co jest gwarancją jego odporności na wodę i pył.

Xiaomi 14T 0 opinii Xiaomi 14T 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.35 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Xiaomi 14T Pro

Chcesz jeszcze więcej mocy? W takim razie warto rozważyć Xiaomi 14T Pro. To bardzo podobny model do wersji podstawowej Xiaomi 14T, ale z dodatkowymi atutami. Telefon napędzany jest przez flagowy, bardzo szybki układ Mediatek Dimensity 9300+, któremu pomaga 12 GB pamięci RAM oraz aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Ogromnym plusem jest też wsparcie dla standardu Wi-Fi 7, zapewniający błyskawiczny transfer danych w sieciach bezprzewodowych. Sekcja aparatów Leica, choć podobna do tej z modelu 14T, doczekała się ulepszeń – aparat z teleobiektywem ma większy zoom 2.6x, a główną jednostką można nagrywać wideo 8K w 24 lub 30 kl.s. Xiaomi 14T Pro daje też lepsze opcje ładowania: można go zasilić przewodowo z mocą 120 W lub bezprzewodowo 50 W. Dla wymagających użytkowników Xiaomi 14T Pro będzie bardzo dobrą propozycją.

Xiaomi 14T Pro 0 opinii Xiaomi 14T Pro 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Redmi Note 14

Nie samym flagowcami człowiek żyje – czasami wystarczy tańszy telefon, ważne, by miał wszystko, czego potrzeba do codziennych zadań. Taki jest Redmi Note 14. Podobnie jak droższe modele z serii Note, wyposażony jest w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED, choć tym razem o rozdzielczości 2400 x 1080 i z odświeżaniem 120 Hz. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych, co rzadko się zdarza w tym segmencie cenowym.

Sercem urządzenia jest układ MediaTek Helio G99-Ultra, wspierany przez 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Smartfon zapewnia łączność mobilną najwyżej w LTE, a nie 5G, ale nadrabia w innych aspektach. Na uwagę zasługuje potrójny układ aparatów: 108 Mpix (f/1,7) z autofokusem, 2 Mpix (f/2,4) do zdjęć makro oraz 2 Mpix (f/2,4) do pomiaru głębi. Przedni aparat ma rozdzielczość 20 Mpix (f/2,2), co pozwoli na robienie ładnych selfie.

Redmi Note 14 wyróżnia się też solidnym akumulatorem o pojemności 5500 mAh, wspierającym ładowanie o mocy 33 W. Smartfon charakteryzuje się też certyfikatem IP54, świadczącym o odporności na pył i zachlapania.

Redmi Note 14 to solidny średniak, który na Xiaomi Fan Festival 2025 oferowany jest w szczególnie atrakcyjnej cenie.

Xiaomi Redmi Note 14 0 opinii Xiaomi Redmi Note 14 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 108 Mpix Bateria 5500mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Więcej okazji na Xiaomi Fan Festival 2025 znajdziecie na tej stronie w sklepie RTV Euro AGD.