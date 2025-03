realme 14 Pro: Twój osobisty Party Phone z baterią na całą noc

Gdybyś miał opisać swojego wymarzonego smartfona, to jaki by on był? Niezwykle wydajny, żeby poradzić sobie z każdym wyzwaniem? Stylowy, by wyróżniać się z tłumu? Może powinien mieć rewelacyjną baterię i doskonały aparat?

Rzecz w tym, że wcale nie musimy wybierać. Do sklepów trafiły właśnie nowe modele realme 14 Pro i 14 Pro+. Mają do zaoferowania wszystko, o czym przed chwilą pisałem. Oprócz tego na pokładzie znajdziemy kilka mniej oczywistych funkcji – m.in. zmieniającą kolor obudowę oraz potrójny flesz aparatu – a do tego są dostępne w zupełnie rozsądnej cenie!

Prawdziwa gwiazda musi wyglądać

Większość smartfonów wygląda tak samo. Są nudne i uniwersalne, bo takie mają być – wybierają je osoby, dla których telefon to tylko telefon i nie powinien niepotrzebnie przykuwać uwagi. Ale jeśli czytasz te słowa, to zakładam, że nie chcesz być jak reszta i szukasz smartfona unikalnego – czyli dokładnie takiego jak Ty.

I dobrze się składa, bo „unikalność” to jeden z motywów przewodnich serii realme 14. W szczególności modelu realme 14 Pro+, który nie przypomina niczego, co mogliśmy zobaczyć w tym segmencie cenowym.

Zdjęcia naprawdę nie oddają tego, jak ten telefon elegancko się prezentuje. Smukła sylwetka i gładkie przejścia między poszczególnymi elementami obudowy sprawiają raczej wrażenie elementu biżuterii niż kawałka elektroniki. To zasługa między innymi zakrzywionego z czterech stron ekranu oraz wyspy aparatu zgrabnie wkomponowanej w bryłę urządzenia.

Wrażenie obcowania z eleganckim akcesorium potęgują plecki z wykończeniem z masy perłowej, które nie dość, że prezentuje się szalenie efektownie, to ma jeszcze jedną cechę, którą docenią osoby ceniące sobie indywidualizm. Otóż nie ma dwóch telefonów z dokładnie takim samym wzorem na obudowie – każdy z nich jest unikalny i jedyny w swoim rodzaju. A jakby tego było, całość zmienia kolor pod wpływem temperatury. W efekcie realme 14 Pro+ to telefon, który zawsze prezentuje się unikalnie, ale zawsze równie olśniewająco – czyli dokładnie tak jak Ty.

Oczywiście realme 14 Pro bynajmniej od swojego krewnego na tym polu nie odstaje, choć jest to propozycja znacznie bardziej klasyczna. Coś dla osób, które lubią, jak ich telefon świetnie się prezentuje, ale jednak nadal wygląda jak smartfon.

Przy okazji warto podkreślić, że realme 14 Pro i 14 Pro+ są nie tylko ładne, ale i bardzo wytrzymałe. Obydwa modele mogą się pochwalić wodoodpornością na poziomie IP69 oraz są zgodne z militarną normą MIL-STD-810H, która gwarantuje zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne. W tej klasie sprzętu to nadal rzadkość. Ba, nawet w modelach z segmentu premium ze świecą szukać takiej troski o niezawodność.

Moc na wyciągnięcie ręki

O ile jednak design nowych modeli realme gwarantuje doskonałe pierwsze wrażenie, to bez solidnej specyfikacji byłby wart niewiele. W końcu prawdziwe piękno skrywa się we wnętrzu.

Na szczęście tutaj nowe modele nie mają się czego wstydzić. Zastosowane procesory to wydajne konstrukcje, które poradzą sobie z każdym codziennym zadaniem. W przypadku realme 14 Pro mówimy tu o układzie MediaTek Dimensity 7300 Energy, natomiast w wersji 14 Pro+ dostajemy jednostkę Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Do tego obydwa urządzenia oferowane są w wersji z nawet 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Takie parametry spokojnie wystarczą do komfortowego przeglądania Internetu, korzystania z mediów społecznościowych, grania… w zasadzie wszystkiego. Do tego dają nam dostęp do zaawansowanych funkcji AI, np. Gumki AI 2.0, która usuwa niechciane elementy ze zdjęć i potrafi uratować niejedno nie do końca udane ujęcie.

Prawdziwą gwiazdą jest jednak tutejszy akumulator o pojemności 6000 mAh. Oferowany jest w obydwu wariantach urządzeni i gwarantuje jedno: spokój ducha. Niezależnie od tego, czy czeka Cię całodzienny wyjazd na delegację, czy planujesz szaloną całonocną imprezę, to jednego możesz być pewny: Twój smartfon nie rozładuje się w najmniej odpowiednim momencie.

A jak już będzie trzeba podłączyć go do gniazdka, to przynajmniej nie spędzi tam dużo czasu, bo obydwa modele obsługują szybkie ładowanie. Ba, realme 14 Pro+ z odpowiednią ładowarką potrafi wyciągnąć nawet 80 W. Według deklaracji producenta na ładowanie do 50 procent wystarczą raptem 24 minuty, a do „setki” 58 minut. Przy tak dużym ogniwie to świetny rezultat.

Okno na świat dla artystycznej duszy

realme 14 Pro i 14 Pro+ to idealne telefony dla osób, które chciałyby wyrazić siebie i swoją osobowość. Pomaga w tym ich unikalny wygląd, ale także doskonałe możliwości fotograficzne.

Fotografie wykonane realme 14 Pro+:

Na tym polu bryluje przede wszystkim realme 14 Pro+. Choć na pleckach posiada „tylko” dwa aparaty, to obydwa mogą się pochwalić świetnymi parametrami. Główny moduł o rozdzielczości 50 Mpix sprawdzi się w praktycznie każdej sytuacji – od łapania pamiątkowych fotek podczas wypadu ze znajomymi aż po spektakularne pejzaże o wschodzie słońca. Dodatkowo duży sensor (1/1,56”; konkretnie Sony IMX896) oraz optyczna stabilizacja obrazu (OIS) to gwarancja udanego zdjęcia nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

Z kolei drugie „oczko” także ma rozdzielczość 50 Mpix, ale za to w roli obiektywu dostajemy peryskopowe tele o ogniskowej odpowiadającej ok. 70 mm dla pełnej klatki. To klasyczna ogniskowa portretowa, w związku z czym aparat ten idealnie sprawdza się do fotografowania bliskich (także tych futrzastych) albo ogarnięcia spontanicznej sesji modowej na Instagram. Osobiście natomiast lubię używać tego typu obiektywów do fotografowania detali architektury, bo nawet znajome widoki z tej perspektywy nabierają unikalnego charakteru.

Smartfon wyjątkowy tak jak Ty

Jeśli szukasz telefonu, który dotrzyma Ci kroku i będzie unikalny tak jak Ty, to nie musisz szukać daleko. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na tradycyjnego realme 14 Pro, czy też bardziej spektakularnego realme 14 Pro+, czeka na Ciebie nie lada gratka w postaci wyjątkowego designu oraz doskonałej specyfikacji. A wszystko to w atrakcyjnej cenie, bo ceny nowych modeli zaczynają się już od 1799 zł.

Dodatkowo do 16 marca 2025 można kupić nowe modele w specjalnej ofercie premierowej. U wybranych partnerów urządzenia kupimy 200 zł taniej, w związku z czym ich ceny prezentują się następująco:

- realme 14 Pro+ 12/512 GB - 2299 zł (zamiast 2499 zł),

- realme 14 Pro+ 8/256 GB - 2099 zł (zamiast 2299 zł),

- realme 14 Pro 12/512 GB - 1799 zł (zamiast 1999 zł),

- realme 14 Pro 8/256 GB - 1599 zł (zamiast 1799 zł).