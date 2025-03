Promocje w Media Expert tak dobre, że aż ciężko uwierzyć

Promocje w sklepach nie są niczym nowym. Jednak Media Expert poszedł o krok dalej i oferuje swoim klientom aż dwie wyprzedaże jednocześnie. To jeszcze więcej produktów w obniżonych cenach. Wybrałem moim zdaniem najciekawsze.

Sharp 50GR8465E QLED

Zacznijmy od telewizorów. Polacy uwielbiają oglądać filmy i seriale, a tymi najlepiej cieszyć się na dużym ekranie o odpowiedniej jakości. W tym kontekście bardzo korzystnie wypada model Sharp 50GR8465E, który aktualnie dostępny jest w cenie zaledwie 1990 zł. Przy takiej kwocie to okazja powodująca opad szczęki.

Co ten telewizor ma do zaoferowania? Przede wszystkim 50-calowy ekran QLED o rozdzielczości 4K. Już samo to jest gwarancją bardzo dobrego odwzorowania kolorów. Do tego dochodzi jeszcze odświeżanie z częstotliwością 144 Hz, które zadowoli przede wszystkim graczy. Nie sposób zapomnieć też o systemie operacyjnym Google TV z najważniejszymi aplikacjami, wliczając w to serwisy streamingowe, a tym samym ułatwionym dostępem do filmów i seriali.

Hisense 75A7KQ QLED

Druga propozycja, jeśli chodzi o telewizory, to Hisense 75A7KQ. Już po oznaczeniach widać, że to model przygotowany dla bardziej wymagających użytkowników. Przede wszystkim dlatego, że ma ekran o przekątnej aż 75 cali. Oglądanie najnowszych filmów i seriali na takim wyświetlaczu będzie prawdziwą przyjemnością, tym bardziej w promocyjnej cenie 2929 zł.

Co jeszcze otrzymujemy? Przede wszystkim panel QLED o rozdzielczości 4K Ultra HD, która jest już dzisiaj standardem w telewizorach. Odświeżanie wynosi 60 Hz. Model ten obsługuje też wszystkie najważniejsze standardy HDR, w tym Dolby Vision, HDR10 oraz HLG. Całość działa na bazie autorskiego systemu operacyjnego VIDAA Smart TV z dostępem do najważniejszych serwisów, w tym: YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Rakuten, CDA, TVP VOD oraz Polsat Box.

Realme Note 60 6/128 GB

A może rozglądasz się aktualnie za solidnym, ale jednocześnie niedrogim smartfonem? Wybór w Media Expert jest ogromny, ale aktualnie na przecenie jest bardzo rozsądnie wyceniony model Realme Note 60 w wersji z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. W promocji jest on dostępny za jedyne 379 zł.

Realme Note 60 to smartfon budżetowy i w związku z tym trzeba liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Pomimo tego cechuje się on ciekawą specyfikacją. Ekran IPS ma przekątną 6,74 cala oraz rozdzielczość 1600 × 720 pikseli. Za wydajność odpowiada 8-rdzeniowy układ Unisoc T612, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Na dane przewidziano 128 GB miejsca, co wystarczy na zainstalowanie wielu gier i aplikacji. Dużą zaletą jest też bateria o imponującej pojemności 5000 mAh.

Huawei Watch GT 4 Classic 41 mm

Co jest doskonały uzupełnieniem dla smartfona? Smartwatch. Z inteligentnych zegarków korzysta coraz więcej Polaków. Nie ma tu żadnego zaskoczenia, bo to bardzo przydatne urządzenia, które monitorują informacje niedostępne dla telefonów, w tym między innymi natlenienie krwi, sen, liczba kroków i wiele więcej.

Jedne z lepszych smartwatchy na rynku ma firma Huawei. Jej modele uchodzą nie tylko za świetnie wykonane i funkcjonalne, ale również atrakcyjne pod kątem wyglądu. Dzięki temu sprawdzają się zarówno na co dzień, jak i w bardziej formalnych sytuacjach. W Media Expert akurat przeceniony jest model Huawei Watch GT 4 Classic 41 mm w białej wersji kolorystycznej. Jest on dostępny w cenie zaledwie 749 zł

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 8/256 GB

Realme Note 60 to nie jedyna ciekawa propozycja w promocyjnej ofercie Media Expert. Sklep przecenił też model z trochę wyższej półki, który powinien być wystarczający dla zdecydowanej większości użytkowników. Mowa o Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G w wersji fioletowej, którego cena została obniżona do 999 zł.

Telefon ma ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 2400 × 1080 pikseli oraz odświeżaniu aż 120 Hz. Dzięki temu zapewnia nie tylko wysoką jakość obrazu, ale też niesamowitą płynność. Sercem telefonu jest wydajny układ Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. W połączeniu z 8 GB pamięci RAM daje to naprawdę mocny zestaw, zdolny do poradzenia sobie z każdym wyzwaniem. Smartfon działa na bazie systemu Android 14 z nakładką MIUI 14.

Roborock S8 MaxV Ultra

Ostatnia propozycja jest dla naprawdę wymagających użytkowników, którzy szukają topowego robota sprzątającego, który nie tylko odkurzy, ale też skutecznie umyje podłogi. Takim urządzeniem jest Roborock S8 MaxV Ultra, który obecnie kosztuje zaledwie 4149 zł.