Starlink w super cenie. Media Expert prezentuje kosmiczną technologię

Nie w każdym miejscu mamy dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu. Z pomocą przychodzi firma Starlink, dzięki której korzystać z sieci możemy korzystać praktycznie w dowolnym miejscu na świecie. Teraz urządzenia te dostępne są w super cenach w sklepie Media Expert.

Dla wielu osób może się to wydawać niewyobrażalne, ale wciąż jest sporo miejsc w Polsce, gdzie dostęp do szybkiego i przede wszystkim niezawodnego internetu jest mocno utrudniony. Co prawda w dużej mierze dotyczy to obszarów wiejskich, ale zdarza się także w miastach.

Dobrze, że technologia poszła do przodu i dzisiaj są dostępne takie rozwiązania, jak Starlink, czyli Internet satelitarny. Jego największą zaletą jest możliwość użytkowania praktycznie na całym świecie. To o tyle ważne, że aktualnie w sklepie Media Expert trwa promocja na zestawy Starlink, które możesz kupić w super cenach.

Czym jest Starlink?

Starlink to, jak już wspominałem, Internet satelitarny. Producent zapewnia, że oferuje on prędkości od 100 do nawet 250 Mbps, przy czym w Polsce wartości te oscylują raczej w okolicach 130 Mbps. To nadal świetne wartości w pełni wystarczające do komfortowego oglądania serwisów streamingowych czy nawet grania online w popularne produkcje. To też prędkość, na którą wiele osób nie ma co liczyć w swojej lokalizacji. Bez tych urządzeń!

Ogromną zaletą urządzeń z serii Starlink jest to, że zostały przystosowane do pracy w trudnych, zewnętrznych warunkach. Mają one odpowiednią klasę odporności, więc wytrzymują silny deszcz, śnieg oraz wiatr. Poza tym wybrane modele mogą działać w temperaturach od -30 do 50 stopni Celsjusza, a do tego mają funkcję topnienia śniegu, więc nawet przy intensywnych opadach białego puchu zapewniają stabilne połączenie.

Fakt korzystania z satelitów sprawia, że nie ma potrzeby tworzenia infrastruktury naziemnej, jak ma to miejsce w tradycyjnych rozwiązania. Poza tym Starlink łączy się z satelitami w niskiej orbicie Ziemi (około 550 km), co gwarantuje szybszą transmisję danych. Jakby tego było mało, to Starlink oferuje bezpieczne połączenie, wykorzystując szyfrowanie danych i protokoły ochrony prywatności.

To wszystko sprawia, że jest to doskonałe rozwiązanie dla wielu osób, które nie mają dostępu do szybkiego Internetu. Teraz jest ku temu jeszcze lepsza okazja, ponieważ wymagane urządzenia są dostępne w super cenach w sklepie Media Expert.

Starlink w supercenie w Media Expert

Co dokładnie znajdziemy w ofercie Media Expert? Do wyboru są różne zestawy Starlink, w zależności od potrzeb i zasobności portfela. Dostępne są między innymi:

Starlink Mini Kit – kompaktowe urządzenie, które daje możliwość korzystania z internetu satelitarnego, gdziekolwiek jesteś. Średnie zużycie energii wynosi zaledwie 25-40 W. Całość ma masę zaledwie 1,1 kg, więc sprzęt można zabrać ze sobą nawet w podróż. Łączność WiFi 5 oraz port Ethernet pozwalają na podłączenie nawet do 128 urządzeń jednocześnie. Cena to zaledwie 1249,99 zł.

Starlink Standard Kit – to już trochę bardziej zaawansowany model z routerem 3. generacji. Przekłada się to na obsługę standardu WiFi 6 z technologią 4x4 MU-MIMO oraz obecność dwóch portów Ethernet. W sumie z urządzeniem można połączyć aż 235 sprzętów. Natomiast antena na masę 2,9 kg, klasę odporności IP67 oraz pole widzenia 110 stopni. Cena to również 1249,99 zł.

Starlink Flat High Performance (bez routera) – to zestaw dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy przede wszystkim myślą o zamontowaniu go na stałe, chociaż dzięki kompaktowym rozmiarom bez problemu można go używać również w podróży. Antena ma pole widzenia aż 140 stopni i ulepszone funkcje GPS, co pozwala na połączenie się z większą liczbą satelitów jednocześnie. W tym przypadku pobór prądu waha się w granicach od 110 do 140 W. Cena to zaledwie 6029 zł.

Zamówienia możecie składać bezpośrednio na stronie Media Expert. Sklep oferuje rozłożenie płatności na 50 rat 0 proc. z dodatkowym odroczeniem pierwszej płatności do czerwca 2025 roku. Ceny obowiązują do 28.02 - trzeba się spieszyć!