Sezon na rowery i hulajnogi rozpoczęty. Sprawdź sprzęt w ekstra cenach

Niskie temperatury i zimowa aura nie są najlepszą motywacją do ruchu na świeżym powietrzu. Na szczęście zimę mamy już za sobą. Wiosna przyszła nie tylko kalendarzowo, ale też pogodowo. W ciągu dnia na termometrach pojawiają się coraz wyższe temperatury, więc czas już sięgnąć po rowery oraz hulajnogi. Jeśli ich nie masz, to sprawdź oferty w Media Expert.

Sklep ruszył z dwiema akcjami, które są idealnie na wiosnę. dotyczy rowerów, które są w naprawdę supercenach, a niektóre zostały przecenione nawet o 50 proc. Jakby tego było mało, to na modele objęte akcją obowiązuje 50 rat 0 proc., więc można trochę odciążyć portfel, nie płacąc całej kwoty od razu. Natomiast hulajnogi elektryczne możesz także mieć w ratach 0 procent i ekstra cenach. Nie przegap okazji!

Rower elektryczny Indiana E3400 U19

Jedną z ciekawszych ofert w ramach akcji Media Expert jest rower elektryczny Indiana E3400 U19. Ten został przeceniony z 7999,99 zł (najniższa cena z ostanich 30 dni przed obniżką) do zaledwie 3999,99 zł. Nawet jeśli to dla kogoś za dużo, to jest on dostępny w 20 ratach 0 proc., więc miesięcznie zobowiązanie to zaledwie 199,99 zł.

Rower wyposażony jest w 19-calową, aluminiową ramę, koła w rozmiarze 27,5, a także bezszczotkowy silnik marki Bafang o mocy 250 W. Ten, w połączeniu z litowo-jonową baterią o pojemności 468 Wh, zapewnia maksymalny zasięg na poziomie 70 km. Warto też wspomnieć o tylnych przerzutkach Shimano RD-M310 z 8 przełożeniami czy też hamulcach Promax DSK300.

Rower górski MTB Kross Level 3.0 M17

Jeśli szukasz bardziej tradycyjnego roweru, napędzanego tylko siłą własnych mięśni, to interesująco prezentuje się model MTB Kross Level 3.0 M17. Został on wyceniony na kwotę 2199 zł, co stanowi obniżkę o 200 zł (od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką). W razie potrzeby można go też kupić w 15 ratach 0 proc., więc co miesiąc będzie do zapłacenia kwota w wysokości 146,66 zł.

A co rower MTB na do zaoferowania? Między innymi aluminiową ramę w rozmiarze 17 cali. Do tego przerzutki marki Shimano (Altus z przodu i Alvio z tyłu), amortyzatory przednie SR Suntour XCM RL 100 mm, czy też koła w rozmiarze 29 cali. Model ten przeznaczony jest dla mężczyzn o wzroście od 172 do 180 cm.

Rower crossowy Indiana X-Croess 4.0 M19 Cues

Natomiast wśród rowerów crossowych wyróżnia się między innymi model Indiana X-Croess 4.0 M19 Cues. Ten aktualnie dostępny jest w cenie 2499 zł, co stanowi obniżkę o 500 zł (od najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obiżką). Według danych producenta jest to model przystosowany dla osób o wzroście od 174 do 180 cm.

Rower przede wszystkim wyposażony jest w aluminiową ramę w rozmiarze 19 cali, ale w razie potrzeby dostępne są też modele 21- i 22-calowe. Ma do tego 28-calowe koła i masę całkowitą 18,5 kg. Wyposażony jest w przerzutki Shimano CUES. Z przodu jest to konkretnie model FD-U6010-L, a z tyłu RD-U6020-10. Hamulce to z kolei Shimano BR-MT200.

Hulajnoga elektryczna Xiaomi Mi 3 NE

Jeśli chodzi o hulajnogi elektryczne, to godny polecenia jest między innymi model Xiaomi Mi 3 NE. Maksymalny zasięg wynosi 30 km. Hulajnoga jest przystosowana do osób o wadze do 100 kg. Osiąga prędkość do 20 km/h i jest w stanie poradzić sobie z nachyleniem terenu do 16 proc.

Wyposażona jest w 8,5-calowe koła, a także system odzyskiwania energii kinetycznej (KERS), który wydłuża jej zasięg. Godne pochwały jest zastosowanie tutaj nie tylko oświetlenia LED, ale też dodatkowych przednich i dwukierunkowych bocznych świateł odblaskowych, które poprawiają widoczność. W razie potrzeby hulajnoga jest składana, więc można ją łatwo schować i nie będzie zajmować dużo miejsca.

Cena Xiaomi Mi 3 NE w Media Expert to 1599 zł. Hulajnoga dostępna jest też w 30 ratach 0 proc. (po 53,30 zł miesięcznie).

Hulajnoga elektryczna JEEP Jaf SR Safe Rade

Inną ciekawą propozycją jest hulajnoga elektryczna JEEP Jaf SR Safe Rade, która aktualnie dostępna jest w Media Expert w cenie 1699 zł lub w 15 ratach 0 proc. (po 113,26 zł miesięcznie). To dobrze oceniany wśród użytkowników model.