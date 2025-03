Media Expert chce tylko 1 zł. Nie przecieraj oczu

Laptop to niezbędny sprzęt prawie dla każdego. Przydaje się w pracy, gdzie można go zabrać na spotkanie z klientem lub do nauki, np. na uczelni. Jednak komputery mają też to do siebie, że co kilka lat trzeba je wymieniać. Jeśli właśnie teraz stoisz przed wyborem nowego sprzętu, to ciekawą ofertę przygotował Media Expert. Przy zakupie komputera dostaniesz za złotówkę pakiet Microsoft 365 Personal.

Pakiet Office za 1 zł

Jak skorzystać z oferty Media Expert? Przede wszystkim musisz dodać do koszyka jeden ze świetnych laptopów Microsoft Surface, które są objęte promocją. Następnie w koszyku musisz wybrać program Microsoft 365 Personal, który zostanie dodany do zamówienia w cenie zaledwie 1 zł. Co ważne, oferta trwa do 31 marca 2025 roku do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Nie przegap! Są z niej wyjęte produkty w kategorii Outlet.

Microsoft 365 Personal to pełny pakiet Office na rok. W nim otrzymujesz dostęp między innymi do Worda, Excela czy PowerPointa, które są bardzo przydatne zarówno w pracy, jak i w nauce. Program oferuje też dostęp do funkcji AI, pozwalają automatyzować zadania, łatwiej zarządzać budżetem czy kalendarzem. Licencja dostępna jest na jednego użytkownika, ale aż na 5 stanowisk, więc można z niej skorzystać również na innym komputerze, a także urządzeniu mobilnym, np. smartfonie lub tablecie.

Laptopy w promocyjnej ofercie Media Expert

Promocyjną ofertą Media Expert, w ramach której otrzymasz pakiet Microsoft 365 Personal za 1 zł, objęte są komputery z serii Microsoft Surface. W zależności od specyfikacji ceny wahają się od 4499 do 8099 zł. Oto kilka modeli, które moim zdaniem są szczególnie ciekawe.

Microsoft Surface Pro Copilot+ PC

Pierwszy wybór to Microsoft Surface Pro Copilot+ PC w wersji 13-calowej. Nie tylko dostaniesz do niego pakiet Office za 1 zł, ale dodatkowo został on przeceniony do kwoty 4499 zł. To aż o 2000,99 zł mniej niż wynosi jego najniższa cena z ostatnich 30 dni. To świetna okazja, aby w rozsądnej cenie wzbogacić się o solidnego laptopa. Obniżka ceny trwa tylko do 27.03.2025. Śpiesz się!

Komputer działa na bazie układu Qualcomm Snapdragon X Plus, który wspomagany jest przez 16 GB pamięci RAM LPDDR5X. Ekran ro 13-calowa, dotykowa matryca PixelSense Flow o rozdzielczości 2880 × 1920 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Specyfikację uzupełnia dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB.

Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC

Drugi model, który w mojej ocenie jest godny uwagi, to Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC w wersji 15-calowej. W tym wariancie producent zastosował mocniejszy układ Qualcomm Snapdragon X Elite, 16 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz szybki dysk SSD NVMe o pojemności 256 GB. Z kolei ekran to 15-calowa, dotykowa matryca PixelSense o rozdzielczości 2496 × 1664 pikseli i odświeżaniu 120 Hz.

Aktualna cena za ten model to 6139 zł, ale jest on dostępny również w 30 ratach 0 proc., gdzie miesięczne zobowiązanie to 204,66 zł.

Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC

Ostatnia propozycja to również Microsoft Surface Laptop Copilot+ PC, ale tym razem w wersji 13,8-calowej, która jest bardziej kompaktowa, a tym samym łatwiejsza do zabrania na uczelnie lub na spotkanie z klientem. Tutaj również mamy dotykową matrycę PixelSense Flow, ale tym razem o rozdzielczości 2304 × 1536 pikseli i odświeżaniu 120 Hz.

Jeśli chodzi o specyfikację, to w tym modelu mamy wydajny układ Qualcomm Snapdragon X Elite, 16 GB pamięci RAM oraz dysk SSD NVMe o pojemności 1000 GB. Jeśli chodzi o grafikę, to jest to wbudowany procesor Adreno. Cena w takim wariancie to 7110,50 zł lub 355,52 zł miesięcznie w 20 ratach 0 proc.