Zyskaj nawet 14 000 zł zwrotu! Sprawdź wyjątkową promocję Hisense

W Media Expert znajdziesz szaloną promocję marki Hisense, w której im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Maksymalnie klienci mogą liczyć na zwrot rzędu aż 14 tys. zł. Jak to dokładnie działa? Już tłumaczę.

Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz

Szczegóły promocji są bardzo proste. Akcja działa na zasadzie cashbacku. Oznacza to, że im więcej produktów kupisz, tym większy zwrot pieniędzy otrzymasz. W najkorzystniejszym scenariuszu możesz wybrać nawet 21 produktów (po 1 szt. z każdej kategorii produktowej) i zyskać sumę zwrotu do wysokości nawet 14 tys. zł.

Akcja trwa od 28 lutego do 18 kwietnia 2025 roku. Ważne jest, aby zachować dowód zakupu oraz opakowanie produktów. Następnie, do dnia 25 kwietnia 2025 roku, musisz wypełnić specjalny formularz na stronie zwrotodhisense.pl. Po pozytywnej weryfikacji zwrot środków zostanie przekazany w formie przelewy na konto najpóźniej do 30 dni roboczych od pozytywnej weryfikacji.

Produkty objęte promocją Hisense i Media Expert

Lista produktów objętych promocją Hisense i Media Expert jest bardzo długa, więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Znajdują się na niej zarówno produkty AGD, np. pralki, suszarki, lodówki czy piekarniki, jak i urządzenia z kategorii RTV, czyli między innymi telewizory, soundbary i projektory. Nie brakuje też sprzętów mniejszych, np. odkurzaczy, beztłuszczowych frytkownic, nazywanych air fryerami, czyli też kuchenek mikrofalowych. Przyjrzyjmy się najciekawszym z nich.

Telewizor Hisense 85E7NQ Pro

Jednym z ciekawszych telewizorów w promocyjnej ofercie jest model Hisense 85E7NQ Pro. To konstrukcja aż 85-calowa o rozdzielczość Ultra HD 4K i odświeżaniu 144 Hz. Urządzenie wyposażone jest w matrycę QLED, która jest gwarancją świetnego odwzorowania kolorów i głębokiej czerni.

Jest to telewizor, który doskonale sprawdzi się tak do oglądania filmów i seriali, jak i grania, np. na konsoli. Gracze docenią liczne funkcje stworzone specjalnie dla nich, np. VRR, które dostosowuje odświeżanie ekranu do liczby wyświetlanych klatek na sekundę, specjalne Menu Gracza z szybkimi ustawieniami czy też niskie opóźnienia.

Dużą zaletą telewizora Hisense 85E7NQ Pro jest też wbudowany subwoofer z dźwiękiem w systemie 2.1. Oferuje on głęboki bas, rzadko spotykany w innych urządzeniach z tej kategorii. Cena to 6499 zł, ale przypadku tego sprzętu możesz liczyć dodatkowo na zwrot aż 700 zł.

Soundbar Hisense U5120GW

Jeśli już kupiłeś telewizor, to warto dobrać do niego jeszcze soundbar. Tutaj dobrym wyborem będzie model Hisense U5120GW. Oferuje on dźwięk w systemie 5.1.2, co pozwala jeszcze lepiej zanurzyć się w świat filmów i seriali. Na zestaw składa się 11 głośników oraz subwoofer o mocy aż 180 W, co w sumie daje aż 510 W. Poza tym obsługuje Dolby Atmos, DTS:X, DTS-HD Master oraz Bluetooth.

Subwoofer pozwala na wybranie kilku trybów pracy, w tym przystosowane do filmów, wiadomości, gier, oglądania sportu czy też specjalny tryb nocny, który tak wzmacnia dialogi, że są one dobrze słyszalne nawet przy niskim poziomie głośności. Poza tym sprzęt obsługuje Multi Connections, więc w racie potrzeby można go łączyć z innymi głośnikami Hisense.

Zwrot w tym przypadku to 200 zł.

Lodówka Hisense RL5K370GSFC

Natomiast jeśli szykujesz się do zakupu lodówki, to w takim wypadku godny polecenia jest model Hisense RL5K370GSFC. To sprzęt w kolorze czarnym, o czym warto pamiętać, wybierając inne urządzenia do kuchni. Lodówka ma wymiary 185, 6 × 59, 5 × 60 cm, co przekłada się na imponującą pojemność chłodziarki na poziomie 372 litrów.

Jeśli chodzi o ciekawe rozwiązania, to warto wspomnieć między innymi o specjalnej szufladzie, która utrzymuje temperaturę 0 st. Celsjusza. Pozwala to określone produkty utrzymać dłuższej w świeżości. Inna ciekawostka, to szuflada z regulacją wilgotności, co jest przydatne szczególnie w przypadku owoców oraz warzyw.

Z kolei miłośnicy nowinek technologicznych na pewno docenią możliwość sterowania urządzeniem z poziomu aplikacji na smartfony. Pozwala to między innymi na zdalnie ustawianie parametrów temperatury lub wilgotności, a nawet zarządzanie żywnością. Pod tym drugim terminem kryje się między innymi kontrolowanie liczby produktów w lodówce wraz z ich terminem przydatności. Znacząco ułatwia to robienie listy zakupów.

Lodówka Hisense RL5K370GSFC kosztuje w Media Expert 3999 zł, ale dzięki promocji “Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz” na Twoje konto wróci 400 zł.

Suszarka Hisense DH7S107BW

Jak przydatnym urządzeniem jest suszarka do ubrań, wie ten, kto zdecydował się na jej zakup. Sam długo się przed tym wzbraniałem, ale dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez tego sprzętu. W przypadku promocji Media Expert polecam model Hisense DH7S107BW, zwrot wynosi w tym przypadku 500 zł.

Co ma do zaoferowania ten model? Przede wszystkim inteligentne połączenie Smart Link ze smartfonem. Do tego inteligentne suszenie AI Super Dry czy też inteligentny kreator programów Smart Assist, który sam dobierze najlepszy tryb w zależności od tkaniny i poziomu wilgotności. Nie sposób pominąć też funkcji odświeżania jonizacją czy też odświeżania za pomocą pary wodnej. Natomiast ogromną wygodą jest samoczyszczący wymiennik ciepła.

Suszarka ma pojemność 10 litrów, generuje hałas na poziomie 62 dB, a szacunkowe, rocznie zużycie prądu wynosi 198 kWh.

Odkurzacz Hisense HVC646541A

Warto przyjrzeć się też produktom z trochę innej kategorii. Moją uwagę szczególnie przykuł pionowy odkurzacz Hisense HVC646541A. Jest on wyposażony w silnik inwerterowy o mocy 550 W, co przekłada się na wysoką moc ssania i długą żywotność. Z kolei technologia InverterTech gwarantuje cichą pracę (82 dB).

Producent zastosował w odkurzaczu baterie litowo-jonowe, które pozwalają nawet na 108 minut ciągłego działania bez konieczności ładowania. A nawet gdyby to było potrzebne, to jest stosunkowo szybkie i zajmuje około 5 godzin. Poza tym odkurzacz wyposażony jest między innymi w turboszczotkę z inteligentnym czujnikiem, który automatycznie dostosowuje moc ssania do rodzaju podłoża oraz zbiornik na kurz o pojemności 0,5 litra.

W razie potrzeby odkurzacz można też używać w mniejszej, ręcznej formie, co pozwoli np. na odkurzenie samochodu. Zwrot w ramach akcji promocyjnej to 200 zł.

Pamiętajcie, aby po zakupie zachować dowód zakupu, a także opakowanie, bowiem będą one potrzebne do wypełnienia formularza do zwrotu pieniędzy.