iPhone 16e w prześwietnej cenie w przedsprzedaży

iPhone w prześwietnej cenie w przedsprzedaży — nowy smartfon może być Twój

iPhone 16e w kolorze białym, czarnym oraz wyjątkowej berylowej zieleni, różu i ultramarynie zachwyca swoją minimalistyczną elegancją, ale to tylko jedna z dostępnych opcji kolorystycznych. Apple nazywa swój najnowszy design przełomem w dziedzinie estetyki i funkcjonalności, co trudno zakwestionować, patrząc na ten smartfon. Obudowa wykonana z lotniczego aluminium nie tylko wygląda elegancko, ale przede wszystkim zapewnia niespotykaną dotąd wytrzymałość. Najnowszy iPhone w prześwietnej konstrukcji opiera się codziennym wyzwaniom, chroniąc Twoje urządzenie przed przypadkowymi upadkami czy zarysowaniami.

Co więcej, najnowszy model iPhone'a posiada certyfikat IP68, co oznacza wyjątkową odporność na zachlapania, wodę oraz pył.

Niezrównana wydajność i zaawansowane technologie w jakości optycznej

Częściowo widoczny ekran iPhone'a 16e to zaledwie przedsmak tego, co oferuje wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6,1 cala. Ta technologia zapewnia niesamowitą jakość obrazu z żywymi kolorami, głęboką czernią i imponującą rozdzielczością 2556 x 1179 pikseli. Dzięki temu oglądanie filmów przeglądanie zdjęć czy czytanie tekstów staje się prawdziwą przyjemnością. Technologia ProMotion automatycznie dostosowuje częstotliwość odświeżania ekranu do wyświetlanych treści, co przekłada się na płynniejsze animacje i niższe zużycie energii.