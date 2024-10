Co drugi Polak ma taki w szufladzie. Może być wart więcej niż myślisz

Stare smartfony nie muszą straszyć w szafce ani trafić do kosza. Wystarczy kilka aplikacji, które na nowo przywrócą w nich nowe życie i funkcje. Co zrobić, by smartfony znów stały się użyteczne? Przygotowaliśmy dla Was kilka propozycji.

Według danych Eurostatu stary smartfon w szufladzie może chomikować nawet co drugi Polak. Sprzedawać szkoda, bo wartość sentymentalna często znacząco przewyższa znikomą wartość sprzedaży. Tym bardziej w grę nie wchodzi recykling, więc ostatecznie kończymy z gratem, który w zapomnieniu niszczeje.

Nasz stary smartfon jednak wcale nie musi pełnić tylko smutnej roli ewentualnego zastępstwa dla podstawowego telefonu, z którego korzystasz. Opcji jest naprawdę sporo, dzięki czemu nie tylko odpowiecie sobie na pytanie “co zrobić ze starym smartfonem?”, ale też po prostu tchniecie w niego nowe życie. Niektóre propozycje mogą Was naprawdę zaskoczyć.

Ogrom możliwości

Aby ponownie wykorzystać nasz stary telefon czasem wystarczy tylko na chwilę podłączyć się do Internetu. Dzięki pobraniu odpowiedniej aplikacji nasz telefon potrafi przejść prawdziwą metamorfozę. Co jest wśród możliwości? To chociażby kwestia ramki na zdjęcia, w którą może zamienić się nasz smartfon. Jak to zrobić i z jakich innych opcji można jeszcze skorzystać? Dowiecie się z poniższego materiału wideo:

Oczywiście w powyższym materiale z pewnością nie ma wszystkich pomysłów na to co zrobić z naszym starym smartfonem. Jeśli macie jakieś swoje pomysły, które nie pojawiły się w tym zestawieniu, śmiało pochwalcie się nimi w komentarzach. Pamiętajcie też, że jeśli telefon odszedł już na drugą stronę i nie planujecie go więcej używać, nie można go wyrzucać do zwykłego śmietnika, a przekazać do odpowiedniego pojemnika na elektroodpady. Można je znaleźć chociażby w wielu sklepach.

Źródło zdjęć: Shutterstock, junpinzon

Źródło tekstu: opracowanie własne