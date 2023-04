Google Play: 8 gier, w które zagrasz na telefonie i zabijesz nudę

Święta wielkanocne to dla wielu z nas dni spędzone z rodziną, mnóstwem jedzenia i telewizją liniową – ten stereotyp nie wziął się znikąd. Jeśli to nie Twój styl spędzania wolnego czasu, sięgnij po grę mobilną, w którą można zagrać gdziekolwiek i właściwie w każdej chwili odłożyć i wrócić do bliskich.

Oczywiście nie zachęcam do spędzenia całych świąt wielkanocnych w kącie i z nosem w telefonie. Jeśli jednak dopadnie Cię nuda, kiepska pogoda i szeroko pojęty marazm po obfitych posiłkach, to może być niezłe wyjście, żeby się trochę rozerwać. Na pewno lepsze niż denerwowanie się przy oglądaniu wiadomości. Obyście tych nieprzyjemności uniknęli.

Zanim przejdziemy do rzeczy, życzę wszystkim Czytelnikom spokoju w czasie świąt wielkanocnych i po nich, a w grach powodzenia.

Diablo Immortal – Pokonaj siły piekielne jak za dawnych czasów

Powierz za darmo z Google Play

Diablo Immortal cieszy się zaskakującą popularnością w redakcji TELEPOLIS.PL. Gra została osadzona oczywiście w świecie Diablo, w którym anioły i demony schodzą między ludzi, a otoczenie pełne jest magii. Możesz wcielić się w wybraną klasę postaci i dopasować styl walki do swoich preferencji. Zawsze do wyboru będziesz mieć zbroję i broń z magicznymi właściwościami, a także 5 umiejętności.

Diablo Immortal to przede wszystkim świetny mobilny hack & slash, w którym zawsze znajdziesz sobie coś do roboty. Są tu misje fabularne, poboczne, mnóstwo wyzwań solo i grupowych w świecie gry i przeciwko innym graczom. W pewnym momencie pewnie przyjdzie pora, by zbudować drużynę i zapisać się do klanu, ale spokojnie – społeczność jest wyjątkowo kulturalna i wyrozumiała (przynajmniej na serwerze Cordic, gdzie gram). Na pewno znajdziesz towarzystwo, które nie będzie wymagało obecności 24/7 na Discordzie i nie zabierze Ci całego wolnego czasu. Spokojnie można dobrze się bawić bez sięgania do portfela, co nie jest oczywiste w przypadku gier Blizzarda.

Words of Wonder – Tak łatwa, że dzieci sobie poradzą

Pobierz za darmo z Google Play

Gdy jednym uchem słuchasz rozmów rodziny i jednym okiem zerkasz na telewizor, ta gra będzie idealna. Words of Wonder to skrzyżowanie rozsypanki literowej z krzyżówką, dostępne oczywiście w języku polskim. Gra podaje kilka liter, z których musisz ułożyć słowa (nie zawsze wszystkie litery zostaną wykorzystane). Tymi słowami wypełnisz krzyżówkę powyżej, a jeśli znajdziesz słowo spoza krzyżówki, dostaniesz punkty dodatkowe.

To proste, łatwe i przyjemne. Tę grę możesz spokojnie pokazać i dziadkom i dzieciom. Warto wiedzieć, że reklamy nie przeszkadzają w grze i można grać offline.

Nonogram Katana – Lubisz liczyć? No to dajesz!

Pobierz za darmo z Google Play

Wolisz liczyć niż szukać słów? A może poprzednia pozycja wydała Ci się zbyt łatwa? Spróbuj nonogramów. To coś w rodzaju kolorowanki, w której liczby nie mówią, jaki kolor należy tu nanieść, ale ile pól zamalowanych ma być w danej kolumnie i w danym wierszu. Przy tym nie muszą być zamalowane „ciągiem”. Na przykład sekwencja „1 2 3’ oznacza, że najpierw zamalowana jest jedna kratka, potem dwie, a potem trzy, a między nimi są przerwy o nieokreślonej długości.

Polecam aplikację Nonogram Katana, ponieważ możesz w niej wybrać stopień trudności (od obrazków 5 × 5 do obrazków 30 × 30) i wybrać funkcje pomocnicze, z których chcesz korzystać. Możesz korzystać z obsługi palcem albo z kursora, który ułatwia precyzyjne trafianie w kratki do pokolorowania. Możesz zapoznać się z zawartą tu historią albo przejść od razu do odkrywania obrazków.

Janusze i Grażyny – A skoro już mowa o stereotypach…

Pobierz za darmo z Google Play

We wstępie pisałam o stereotypowych polskich świętach, co przypomniało mi o tej świetnej zgadywance. Janusze i Grażyny to gra typu „alchemia”, w której z dwóch składników można zrobić jeden. Tu z dwóch znanych w Polsce lub zjawisk można zrobić jedno… a ile przy tym śmiechu!

Nie chcę zdradzać żadnego rozwiązania. Powiem tylko, że warto :-).

Alto’s Odyssey – Jak daleko uda Ci się dobiec?

Pobierz za darmo z Google Play

Alto's Odyssey to prześliczny endless runner, którym możesz sterować, używając tylko jednego palca. Gra jest dość dynamiczna, ale nie krzykliwa i powiedziałabym nawet, że relaksująca, jak na ten gatunek. Główny bohater, czyli Alto, rusza w podróż na sandboardzie i przemierza fantastyczne światy. Celem jest oczywiście dotarcie jak najdalej. Przy tym warto zbierać monety i zadbać o styl, robiąc salta.

No i najważniejsze – nie spadnij na głowę i nie wyrżnij w kamień!

Sky Force – Pamiętasz River Raid? Nie? Nic nie szkodzi

Pobierz za darmo z Google Play

Przysypiasz po obfitym posiłku? Sky Force Reloaded na pewno podniesie Ci ciśnienie. To polska gra, wzorowana na River Raid, a więc z typu tych, których trzeba się po prostu nauczyć. Trzeba grać, grać i jeszcze raz grać… i tak, można ją przejść bez płacenia.

Sky Force Reloaded ma krótkie plansze (i całe szczęście, bo można się przy niej nieźle zmęczyć), które trzeba przejść na 3 poziomach trudności. W międzyczasie trzeba zbierać gwiazdki i uratować spadochroniarzy, najlepiej rozwalając wszystkich przeciwników i ani razu przy tym samemu nie oberwać. Trudne, ale nie niemożliwe i na szczęście nie trzeba robić wszystkiego na raz. W miarę postępów w grze odblokujesz nie tylko coraz trudniejsze plansze, ale też coraz lepszy sprzęt do swojego myśliwca.

Marvel Snap – Gdyby superbohaterzy grali w wojnę…

Pobierz za darmo z Google Play

Na koniec proponuję relatywnie świeżą karciankę, która czerpie z zasobów Marvela: Marvel Snap. W przeciwieństwie do filmów, nie trzeba śledzić wszystkich seriali i kreskówek, żeby wiedzieć, co się dzieje – wszystko jest napisane na kartach. To jedna z tych gier o prostych zasadach, w które trudno wygrać. Przejście samouczka zajmie Ci 5 minut, a potem można spokojnie zmierzyć się z innymi graczami.

Partia jest krótka – 6 tur, 3 minutki i po sprawie. W tym czasie wyłożysz 6 kart ze swojej talii, liczącej kart 12. Im bliżej końca, tym „droższą” kartę możesz zagrać. Oczywiście każda z kart ma specjalne właściwości, zależne od tego, z kim sąsiaduje i gdzie zostanie położona, więc nie brakuje zwrotów akcji.

The Battle of Polytopia – Taka mniejsza Cywilizacja

Pobierz za darmo z Google Play

Jeśli na święta odrywasz się od turowych strategii w stylu Cywilizacji (znanych jako 4x), The Battle of Polytopia złagodzi odwyk. Tu również musisz pokierować cywilizacją w kierunku dominacji, ale świat jest malutki, złożony z maksymalnie 900 z kwadratów, drzewko technologii proste, a partia zajmuje kilkanaście minut. Przy tym gra jest śliczna i można w nią zagrać także z młodzieżą.

The Battle of Polytopia to świetna propozycja także, jeśli nie zamierzasz grać w pojedynkę. Możecie grać, podając sobie telefon. Jest też możliwość grania przez sieć ze znajomymi – w tym przypadku dostaniesz powiadomienie, gdy przeciwnik zakończy swoją turę i będziesz mieć określony czas na odpowiedź. W Google Play możesz dokupić też dodatkowe plemiona. Masz też do wyboru sporo map, by się nie nudzić. Mapy są oczywiście generowane losowo.

Źródło zdjęć: Gorodenkoff / Shutterstock

Źródło tekstu: własne