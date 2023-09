iPhone 15 – co zamiast FineWoven? Sprawdzamy akcesoria

Apple iPhone 15 Pro Max właśnie do nas dotarł i zostanie na dłuższe testy. By wykorzystać w pełni jego możliwości i sprawić by długo nam służył, warto zaopatrzyć się w odpowiednie akcesoria.

Szkło ochronne — od tego zawsze zaczynam

Choć Apple iPhone 15 Pro Max to finezyjne połączenie tytanu i ceramicznego szkła, ani myślę nosić go bez dodatkowych zabezpieczeń. To kuszące, bo obłe tym razem krawędzie i aksamitne w dotyku materiały sprawiają, że aż chce się obracać w dłoni nowy telefon, ale należę do tych osób, które ekstremalnie dbają o elektronikę i dmuchają na zimne.

Po pozytywnych wrażeniach przy 14 Plus oraz Pro Max, również i tym razem postawiłem na zestaw Spigen GLAS.TR EZ FIT. Dwupak szkieł zawiera niezwykle wygodny zestaw montażowy, który uwalnia nas od trosk odpowiedniego wycelowania szkłem w środek ekranu czy usprawnia samo klejenie tak, by efekt końcowy był perfekcyjny. Wielokrotnie też sprawdziła mi się jakość samych szkieł oraz ich odporność na matowienie. Ten ostatni aspekt jest szczególnie istotny jeśli dużo pracujemy z przednią kamerą — produkty konkurencji wymagają częstszych wymian.

Postawiłem na szkło bez czarnej ramki, ale i taki wariant znajdziecie w sklepach. Tutaj przy okazji warto zwrócić uwagę na to, że nowa seria iPhonów ma lekko zaoblone brzegi szkła chroniącego ekran — szkła ochronne nie będą w aż tak prosty sposób jak do tej pory wypełniać frontu telefonu i zestawy montażowe takie jak wyżej opisany nabierają na znaczeniu.

Za zestaw 2 szkieł Spigena zapłaciłem przez Allegro 89 zł.

Etui ochronne? Może Njord

Nie lubię przezroczystych etui, jak i tych w formie "książeczki", z okładką na ekran. Pierwsze szybko zaczynają szpecić telefon, drugie oznaczają nieustanne problemy podczas wykonywania zdjęć. Zanim Apple przesłał testowy egzemplarz telefonu, zaopatrzyłem się więc w etui sprawdzonej przez nas marki Njord by Elements.

W nowej serii zapewniają one obsługę nie tylko MagSafe, ale i Qi2, wspieranego w nowej generacji iPhonów. Klasycznie zaś bazują na najwyższej jakości materiałach, pochodzących nawet w 99% z recyklingu. By nie było nudy, postawiłem na oliwkowy zamsz:

Oraz na mój ulubiony do tej pory wariant z niebieską tkaniną, który sprawdził mi się już przy iPhone 14 Plus:

Etui Njorda zapewniają odporność na upadki z wysokości do 2 metrów, są idealnie dopasowane do bryły telefonu, mają wypukłą ramkę wokół aparatów i chronią brzegi urządzenia z każdej strony, bez jakichś przerw spotykanych w innych "coverach". Oprócz tego nie dodają przesadnie dużo do masy i wielkości telefonu, a do tego zwyczajnie dobrze wyglądają. Mam nadzieję, że i tym razem mnie nie zawiodą.

Cena? 169 zł za sztukę. To jednak nie tak dużo do ochrony telefonu za 9600 zł.

Jest też etui od samego Apple'a i to nie byle jakie



Etui Apple iPhone 15 Pro FineWoven Case z MagSafe trafiło niespodziewanie do przesyłki. Jest to o tyle ciekawe etui, że jest efektem zupełnej rezygnacji przez Apple'a z produktów skórzanych. Zamiast produktu odzwierzęcego, producent postawił tym razem na wytrzymały mikrodiagonal, przypominający w dotyku zamsz. W filozofię marki wpisuje się też fakt, że tkaninę wykonano w 68% z recyklingu odpadów prokonsumenckich.

Mnie przede wszystkim podoba się kolor (Apple zdecydowanie trafił), niesamowicie wręcz dobre przyleganie do obudowy telefonu i brak niepotrzebnego zwiększania jego bryły. Co ważne, nie zabrakło wsparcia dla MagSafe i Qi.

Cena takiego etui to 349 zł.

Portfel? Przecież w telefonie mam portfel

Podczas spotkania z przedstawicielami firmy Apple, zwróciłem uwagę na to, że w gruncie rzeczy przyczepiany do plecków telefonu mini-portfel to trochę takie mnożenie bytów. Mamy w końcu w telefonach płatności mobilne, a mDowód nabrał w Polsce mocy prawnej plastikowego dokumentu. I chyba między innymi, by przekonać się do tego rozwiązania, w przesyłce znalazło się i to akcesorium. Ponownie do czynienia mamy z proekologicznym mikrodiagonalem i fakturą przypominającą w dotyku zamsz.

Wydaje mi się, że dodatkowa kieszonka może sprawdzić się na lotniskach, gdzie warto mieć pod ręką jednak plastikowy dowód osobisty i generalnie na wyjazdach zagranicznych do krajów, w których płatności mobilne nie są aż tak dobrze rozwinięte jak w Polsce. I nie mówię tu o jakichś ekstremalnych destynacjach, nawet w Niemczech nie mają tak fajnie jak u nas.

Koszt? Spory, bo to kolejne 349 zł.

Podróżna podstawka pod telefon — może Baseus?

Kto dużo podróżuje, ten wie, że ciągłe trzymanie telefonu czy tabletu w dłoniach to udręka. Gdy spłynie na nas dar snu, telefon wyląduje na podłodze, a gdy samolot wpadnie w turbulencje, telefonu będziemy szukać kilka foteli dalej. Choć wielu osobom takie podstawki kojarzą się głównie z oglądaniem filmów, nic bardziej mylnego, z powodzeniem służyć mogą też do pracy — zarówno do połączeń wideo, jak i do pracy na dokumentach.

Po kilku próbach różnych rozwiązań, postanowiłem zainwestować w Baseus Metal. Cecha szczególna, oprócz wynikającego już z nazwy metalu? Składa się na płasko i wejdzie nawet w wąską kieszonkę w plecaku. Tym sposobem plastikowe Ugreeny kończą chwilo swoją przygodę, choć były wygodne podczas korzystania, to obły zawias i równie obła podstawka na sprzęt potrafiły wgniatać się w inne przedmioty w plecaku.

Cena? Zapłaciłem na Allegro całe 48,50 zł.

Ten iPhone nagrywa ProRes 4K 60 fps HDR na dyski zewnętrzne!

Choć dla wielu osób iPhone kojarzy się z jakimś szpanem i głupio wydanymi pieniędzmi, wśród twórców internetowych to przede wszystkim potężne narzędzie pracy. W pogoni za doskonałą jakością materiałów, Apple wpadł na iście szatański pomysł — możliwość nagrywania wideo w najwyższej dostępnej jakości bezpośrednio na dysk zewnętrzny SSD, wpięty bez jakichkolwiek przejściówek prosto w złącze Thunderbolt iPhonów 15 Pro. Po zakończeniu nagrywania wystarczy podłączyć dysk do komputera i można zabrać się za profesjonalną edycję wideo nawet bezpośrednio z tego dysku.

Ja wiem, że dla osób, które nie siedzą w wideo to jakieś tam bzdety, ale zaufajcie mi, że obok wreszcie wysokiej przepustowości złącza USB w modelach Pro, to chyba najciekawsza funkcja nowych iPhonów przy produkcji treści cyfrowych. Do pracy wystarczy nam podstawowy dysk SSD. W redkacji aktualnie korzystamy przy montażu wideo z dysków Cruxcial X8. Dostępne są w wariantach od 1 TB w cenie około 280 zł do aż 4 TB za około 1200 zł. Testowaliśmy też niedawno jego następcę, model X9 i szykujemy już test X10.

Grip na magsafe - ShiftCam Snapgrip Creator Kit

Czasy gimblali mam wrażenie, że już trochę minęły. Wszystko to za sprawą dynamicznego rozwoju stabilizacji obrazu w nagraniach wideo. U Apple'a tryb sportowy, znany od 14. generacji urządzeń, był powodem zakupu przeze mnie iPhone'a 14 Plus — nie zawiodłem się, korzystam z niego nieustannie.



Do tego na fotowypady zabieram ze sobą zwykle mały statyw, samowyzwalacz Bluetooth i... przyszedł czas na aktualizację tego setupu. Po próbie z gripem o sprężynowym chwycie, padł pomysł na rozwiązanie oparte na MagSafe. Klikałem, dumałem i w końcu kupiłem "na bogato". ShiftCam w zestawie daje statyw z magnesem, magnetycznie doczepianą lampę stałego oświetlenia i przede wszystkim elegancki, pewny w chwycie grip. Nie licząc statywu, wszystko możemy ładnie spakować w wygodne etui.

Sam trójnóg jest plastikowy i nie budzi zaufania, jednak głowica z magnesem MagSafe może być odkręcona i przypięta do dowolnego statywu, co też czynię. Nawet już jednak sam grip z lampą potrafi czynić cuda. Stabilne wideo podczas wieczornych urodzin? Proszę bardzo. Dodatkowe oświetlenie przydać może się też podczas wideokonferencji, jak i do zrobienia selfie w każdych warunkach. Najlepsze zostawiłem jednak na koniec — grip jest też ładowarką MagSafe i ma wbudowany powerbank, więc w czasie korzystania z niego możemy z powodzeniem nakarmić smartfon prądem.

Cena zestawu to około 550 zł

Źródło zdjęć: Lech Okoń