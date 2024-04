15 lat temu zaczęła się rewolucja. Wszystko przez ten telefon

15 lat temu zaprezentowano jeden z najbardziej przełomowych telefonów w historii. To on zapoczątkował okres dominacji marki Samsung.

Dziś trudno wyobrazić sobie świat bez smartfonów, a rynek urządzeń mobilnych bez firmy Samsung. Wszystko jednak kiedyś musi mieć swój początek. Dla dominacji Koreańczyków oraz smartfonów z serii Galaxy miał on miejsce dokładnie 27 kwietnia 2009 roku, kiedy zaprezentowano telefon Samsung GT-I7500, znany także jako Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy GT-I7500 - pierwsza Galaktyka z Androidem

Choć w 2009 roku pewnie nikt się tego nie spodziewał, Samsung Galaxy stał się jednym z najbardziej wpływowych modeli w dziejach branży mobilnej. To od niego początek wzięła cała linia Samsung Galaxy - począwszy od budżetowych modeli z serii J i M, poprzez flagową serię S aż po eksperymentalne ultraflagowce pokroju, takie jak Galaxy Note czy składane Foldy.

Patrząc na pierwszego Samsunga Galaxy jak na dłoni widać, ile się przez ostatnich 15 lat zmieniło. Ot, choćby w kontekście wyświetlacza. Choć bazuje on na technologii AMOLED - jak na tamte czasy bardzo innowacyjnej - to w porównaniu z dzisiejszymi smartfonami jest on malutki. Przy przekątnej raptem 3,2" jest ponad trzy razy mniejszy niż ekran na pokładzie Samsunga Galaxy S24 - i to w tej najmniejszej wersji. Ma także dużo niższą rozdzielczość, bo tylko 320 x 480. Z kolei pod wyświetlaczem znalazło się miejsce dla fizycznych przycisków sterujących, które same w sobie stanowią relikt czasów dawno minionych.

Podobny "szok kulturowy" czeka tutaj zresztą na każdym kroku. Niezależnie od tego, czy spojrzymy na jednordzeniowy procesor Qualcomm MSM7200A o taktowaniu raptem 528 MHz, pojedynczy aparat o rozdzielczości zawrotnych 5 Mpix czy akumulator o pojemności 1500 mAh. Choć czasem może się wydawać, że rynek smartfonów stoi w miejscu, jeden rzut okiem na specyfikację Samsunga Galaxy uświadamia, jak duży postęp dokonał się na przestrzeni ostatnich 15 lat.

Prawdopodobnie najbardziej rewolucyjną cechą modelu GT-I7500 było to, że był to pierwszy telefon Koreańczyków pracujący pod kontrolą systemu Android. Do tej pory większość smartfonów producenta korzystała z Symbiana lub Windows Mobile. Samsung Galaxy był natomiast jednym z pierwszych urządzeń wyposażonych w raczkujący system Google. Konkretnie na pokładzie mogliśmy znaleźć Androida 1.5 Cupcake, który po premierze doczekał się aktualizacji do wersji 1.6 Donut. Co więcej, mówimy tu o "czystym" Androidzie, jeszcze bez nakładki TouchWiz, z którą w przyszłości miały być kojarzone smartfony Koreańczyków.

Samsung Galaxy w Polsce i na łamach TELEPOLIS.PL

Debiutanckiego Samsunga Galaxy można było kupić także w Polsce, gdzie jego sugerowana cena detaliczna wynosiła 1299 zł. Ale czy było warto? Jak przekonuje jeden z moich starszych kolegów w recenzji na łamach TELEPOLIS - niekoniecznie. O tym, co Koreańczykom nie "pykło" możecie poczytać w pełnym artykule.

Zobacz: Test telefonu Samsung I7500 Galaxy

Niezależnie jednak od tego, czy I7500 był modelem udanym, może się poszczycić naprawdę wyjątkowym dziedzictwem.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Samsung, Shutterstock

Źródło tekstu: Wikipedia, oprac. własne