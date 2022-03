Orange: gigabajty za gole. Jeszcze zdążysz dziś odebrać!

Był mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej, są więc i gigabajty za gole w Orange.

Zdobytych bramek nie było zbyt wiele, więc i paczka jest dość skromna, ale szkoda jej nie odebrać. Jest na to czas do późnego wieczora.

Wczoraj reprezentacja Polski w piłce nożnej rozgrywała w Glasgow mecz towarzyski ze Szkocją. Remis 1:1 z golem dla Biało-Czerwonych strzelonym z karnego dopiero w doliczonej 93. minucie nie był najlepszym dokonaniem drużyny, ale dostarczył szczyptę emocji.

Z tej okazji Orange rozdaje w swojej stałej, meczowej akcji „gigabajty za gole” paczkę 2 GB, co odpowiada bramkom zdobytym przez obydwie drużyny.

Jak odebrać darmowe 2 GB w Orange?

Żeby zgarnąć 2 GB, wystarczy być klientem Orange i wysłać SMS-a o treści KARNY93 pod numer 233 (opłata za SMS-a zgodna z cennikiem planu taryfowego).

Użytkownicy oferty Orange Flex zgarną dodatkowe 2 GB, wpisując KARNY93 w aplikacji, w zakładce „Kody promocyjne”.

Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Aktywacji można dokonać dzisiaj do godziny 22.30. Promocyjne GB ważne są 3 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju.

A już za cztery dni, we wtorek 29 marca, reprezentacja Polski zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie mecz barażowy ze Szwecją. Będzie to być może okazja do zgarnięcia kolejnej paczki gigabajtów w Orange.

Zobacz: Orange w środę – zyskasz 20 zł

Zobacz: Orange znów daje paczkę 100 GB

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Orange Polska