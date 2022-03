Orange w środę – zyskasz 20 zł

W kolejną środę na klientów Orange czeka w aplikacji Mój Orange nietypowa, w porównaniu do wcześniejszych okazji, niespodzianka. Operator proponuje rabat 20 zł na kupno akcesoriów.

Dotąd cykliczna, cośrodowa akcja Orange polegała albo na rozdawaniu darmowych gigabajtów, albo też na czasowym, darmowym dostępie do wybranych płatnych usług. Tym razem Orange zmienił nieco formułę akcji, proponując rabat 20 zł na kupno akcesoriów.

Orange: jak odebrać rabat 20 zł?

Okazja obejmuje tylko dwie opcje do wyboru. Rabat na 20 zł można otrzymać na:

zestaw do vlogowania marki WG, obejmujący statyw, uchwyt i lampę,

marki WG, obejmujący statyw, uchwyt i lampę, bezprzewodowe słuchawki ze wskaźnikiem naładowania.

Pierwsze z akcesoriów, zestaw do vlogowania, kosztuje standardowo 99,90 zł, po rabacie można dostać je za 79,90 zł. Z kolei słuchawki poza promocją wiążą się z wydatkiem 199,90 zł, natomiast dzięki obecnej akcji dostępne są za 179,90 zł.

Żeby skorzystać z rabatu 20 zł na akcesoria w Orange, wystarczy zajrzeć do aplikacji Mój Orange i zakładki Dla Ciebie. Po kliknięciu baneru promocyjnego użytkownik będzie mógł odebrać voucher w postaci kodu. Z kodem należy udać się do najbliższego salonu Orange.

Z oferty można skorzystać tylko w stacjonarnych punktach sprzedaży, nie jest za to dostępna w sklepie internetowym. Akcja obowiązuje do 4 kwietnia.

Niespodzianka dostępna jest tylko dla klientów abonamentowych.

100 GB w Orange

Warto przypomnieć, że w Orange trwa także specjalna akcja dla niezarejestrowanych użytkowników aplikacji Mój Orange. Mogą oni zyskać paczkę 100 GB internetu, ważną przez 31 dni.

Co trzeba zrobić? Propozycja skierowana jest do tych użytkowników, którzy zdecydują się po raz pierwszy zarejestrować do aplikacji albo konta Mój Orange swoim adresem e-mail lub numerem telefonu. Promocja trwa do 31 maja 2022 roku.

