x-kom stworzył totalny hit. Do tego kosztuje grosze

Lokalizatory Silver Monkey TAG to odpowiedź na potrzeby użytkowników. Zwykła pastylka Apple AirTag to za mało, by sprostać trudom naszego życia. Producent proponuje więc znacznie więcej form i niespotykaną jakość wykonania, zachowując pełną zgodność z siecią Find My Apple.

Silver Monkey TAG — na Apple'u świat lokalizatorów się nie kończy

Silver Monkey zaprezentował całą serię tagów kompatybilnych z siecią Findy My Apple'a, które pozwalają na lokalizowanie w czasie rzeczywistym naszych przedmiotów, zwierzaków czy bliskich. Firma nie poszła jednak na łatwiznę i przygotowała tagi stworzone do zadań specjalnych. O wytrzymalszych konstrukcjach, alternatywnych kształtach i przemyślanych materiałach. Oto propozycje producenta:

Silver Monkey TAG Card — na to wszyscy czekaliśmy

Pastylki tagów, choć nie są sprzętem dużym (około 9 mm grubości), umieszczone w niewielki portfelu mogą istotnie go wybrzuszyć. Jakąś opcją jest breloczek przypięty do portfela, ale może on z kolei zaburzyć jego elegancję, za którą często słono płacimy. I tutaj z pomocą przychodzi Silver Monkey TAG Card, tag innowacyjny z wielu powodów.

Przede wszystkim ma on formę karty płatniczej i niewiele większą grubość od niej — zaledwie 2,6 mm. Z powodzeniem zmieścisz go w kieszonce na karty, a certyfikat IP67 oznacza, że niestraszna mu woda czy kurz. No dobrze, tylko jak wymienić w nim baterię lub go naładować? I tutaj nie obyło się bez innowacji — sprzęt bowiem ładuje się bezprzewodowo. Pojedyncze naładowanie akumulatora 180 mAh pozwala nieprzerwaną pracę przez aż 6 miesięcy.

Jeśli szukasz przydatnego, nowoczesnego prezentu dla miłośniczki/miłośnika sprzętu Apple'a, lepiej nie można było trafić. Aktualną promocję na Silver Monkey TAG Card znajdziesz w linku poniżej.

Sprawdź aktualną promocję:

👉 Silver Monkey TAG Card



Silver Monkey TAG Bicycle Bell — dla miłośników rowerów i hulajnóg

Chętnych na nasz rower czy hulajnogę nie brakuje. Zastosowanie zwykłego taga może jednak rzucać się w oczy. Złodzieje z łatwością go odnajdą. I tutaj z pomocą przychodzi zestaw Silber Monkey TAG Bicycle Bell, na który składa się Silver Money TAG White Silicone oraz dzwonek rowerowy ze specjalną wnęką na taga.

Sprzęt korzysta z tanich baterii pastylkowych CR2032, wystarczy ci tylko jedna taka bateria na cały rok użytkowania, a jego zasięg to aż 100 metrów. Jak przystało na akcesorium do roweru, całość jest w pełni wodoszczelna (IPX67) i niestraszne są naszemu dzwonkowi nawet ekstremalne warunki pogodowe.

Sprawdź aktualną promocję:

👉 Silver Monkey TAG Bicycle Bell



Silver Monkey TAG Carbon — tam, gdzie liczy się wytrzymałość

Tutaj również do czynienia mamy z zestawem, którego sercem jest Silver Money TAG White Silicone, tak więc jak u poprzednika, liczyć możecie na 12 mies. na jednej baterii i zasięg aż 100 metrów. Dodatkowo jednak otrzymujecie odporne na ekstremalne warunki etui karbonowe, które możecie przykleić do drona, bagażu, motocykla czy sprzętu sportowego bez trosk, że nagle odpadnie lub zniszczy się.

Karbonowa pokrywa jest przykręcana do podstawy etui, dzięki czemu nie musicie martwić się o późniejsze odklejanie i przyklejanie taga. Gdy bateria się wyczerpie po roku, możecie z łatwością ją wymienić.

Sprawdź aktualną promocję:

👉 Silver Monkey TAG Carbon



Silver Monkey TAG Silicone — niby podstawowy, ale z sensem

W ofercie producenta jest też rzecz jasna podstawowa wersja taga, w kolorze białym i czarnym. Jak już wyżej wspomniałem, sprzęt korzysta z taniej i powszechnie dostępnej baterii pastylkowej CR2032, oferuje na niej aż 12 miesięcy nieprzerwanej pracy, bazuje na łączności Bluetooth 5.2, a jego zasięg działania to aż 100 m.

Już podstawowy wariant, bez jakichkolwiek akcesoriów jest w pełni wodoodporny, co poświadcza certyfikat IPX67. W przeciwieństwie do rozwiązania Apple'a już sama pokryta silikonem obudowa ma otwór pozwalający przyczepić taga do kluczy czy obroży zwierzęcia. W zestawie dostajecie jednak też o wiele bardziej eleganckie rozwiązanie — estetyczne, porządne etui, za które u konkurencji trzeba by było zapłacić ekstra.

Źródło zdjęć: Silver Monkey, Magda Wygralak - Shutterstock

Źródło tekstu: wł