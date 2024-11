Większość smartfonów Xiaomi czy Motorola to cudze projekty

W sieci nie brakuje pogardy dla polskich marek sprzętu elektronicznego. Mówi się, że to chińskie badziewie jedynie z nabitym logotypem lokalnej marki. Jak się okazuje, na cudze projekty decydują się też firmy, których byśmy o to nie posądzali.

Aż 90% telefonów Motoroli i 78% urządzeń Xiaomi to projekty zewnętrznych firm

Bardzo ciekawy raport o rynku smartfonów opublikowała firma badawcza Counterpoint. Analitycy skupili się w nim na urządzeniach OMD, z ang. Original Design Manufacturer. OMD to model produkcji, w którym firmy zlecają projektowanie i produkcję urządzeń zewnętrznym firmom, a następnie sprzedają je pod własną marką. W ten sposób producenci mogą obniżyć koszty i skupić się na marketingu i sprzedaży.

Jak się okazuje, rynek smartfonów OMD dynamicznie rośnie i mają one o 6% większy udział niż przed rokiem. Według raportu Counterpoint Research, głównym motorem napędowym tego wzrostu był rosnący popyt na tanie smartfony produkowane przez chińskie marki, takie jak Xiaomi. Wygląda na to, że miedzy bajki należy włożyć kreatywność działów R&D wielu marek. Tak przedstawia się lista:



In-house design to rzadkość u Motoroli czy Xiaomi, niemal wszystko kupują z zewnątrz

Apple w 100% niezależny, Samsung też idzie w tę stronę

Właściwie tylko Apple aktualnie w 100% odpowiada za projektowanie swoich smartfonów, cała reszta rynku korzysta w mniejszym lub większym stopniu z podwykonawców. Koreański Samsung, lider w świecie smartfonów pod względem liczby sprzedawanych telefonów (ale nie wartości sprzedaży), zamierza iść w ślady Apple'a i ograniczyć udział firm zewnętrznych.

Chociaż może to nie tyle chęć redukcji udziału ODM, co zmiana strategii produktowej i większe skoncentrowanie się na wysokomarżowym segmencie premium. W efekcie udział Samsunga w globalnym rynku smartfonów tańszych niż 250 dolarów spadł z 24% do 18%. Jednocześnie wzrósł udział Samsunga w segmencie smartfonów droższych (z 19% do 22%), co przyczyniło się do wzrostu średniej ceny sprzedaży urządzeń Galaxy.

Równolegle Samsung wycofuje się z produkcji tańszych modeli w Chinach na rzecz fabryk własnych w Indiach, a do tego został zmieniony główny partner ODM z Huaqin na Longcheer. Dla tych, którzy nie znają tych marek, Longcheer, wraz z Huaqin i Wingtech, kontrolują obecnie 75% globalnego rynku smartfonów ODM. I to właśnie dzięki rosnącym zamówieniom Samsunga oraz marek chińskich Longcheer awansował na pozycję lidera ODM.

