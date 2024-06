Ta firma ma najbardziej męskie smart zegarki na rynku

Na pohybel uniseksowej modzie, ten producent uczynił swoje smartwatche tak męskimi, jak tylko się da. Co ciekawe, pomimo atrakcyjnego wzornictwa i topowej jakości materiałów, udało się zachować bardzo przystępne ceny.

Stalowe, mocne i konkretne

Maxcom FW65 Iron S charakteryzuje się elegancką obudową ze stali szczotkowanej oraz unikatowym kształtem koperty. Zestaw zawiera bransoletę ze stali, pasek silikonowy jakości premium, a także narzędzia do skracania bransolety i wymiany pasków. To połączenie klasyki z nowoczesnością sprawia, że zegarek doskonale sprawdzi się zarówno w formalnych, jak i casualowych stylizacjach.

Z kolei FW66 Iron R, zaprojektowany z myślą o męskim nadgarstku, łączy elegancję z wyrazistym stylem i najnowszymi technologiami. Posiada solidną konstrukcję ze stopu stali cynkowej, która idealnie leży na nadgarstku. Elegancka stal szczotkowana podkreśla wyjątkowy charakter zegarka, a dostępne w zestawie dwa paski premium (jeden magnetyczny) dodają mu wszechstronności.

Iron S ma 1,95-calowy ekran AMOLED, natomiast Iron R - 1,43-calowy. Polerowane szkło 2,5D osadzone na metalowej ramce nadaje smartwatchom elegancki wygląd. Personalizacja tarczy zegarka pozwala dostosować jego wygląd do indywidualnego stylu użytkownika, a opcja Always-on Display umożliwia stały podgląd godziny bez konieczności aktywowania ekranu.

Funkcje telefonu i zdrowotne

Smartwatche Maxcom pozwalają na odbieranie połączeń oraz odczytywanie wiadomości i powiadomień z mediów społecznościowych bez konieczności sięgania po telefon. Zegarki wyposażone w nowoczesne sensory optyczne, które monitorują poziom tlenu we krwi, ciśnienie oraz tętno. Urządzenia te mogą mierzyć parametry zdrowotne 24/7, a wyniki są automatycznie zapisywane w intuicyjnej aplikacji. Smartwatche te również analizują jakość snu, monitorując fazy snu oraz czas ich trwania.

Z ponad 70 trybami sportowymi, Iron S i Iron R dostosowują się do różnych stylów życia i aktywności fizycznych. Monitorują liczbę kroków, spalone kalorie, pokonane kilometry oraz tętno, zapisując wszystkie dane w dedykowanej aplikacji. Dzięki temu użytkownicy mogą śledzić swoje postępy i osiągać nowe cele bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Co warto dodać, Iron R wytrzymuje do 14 dni na pojedynczym ładowaniu, a model Iron S nawet dłużej, bo aż do 16 dni.

Ceny i dostępność

Oba zegarki są już dostępne w sklepach, mają przy tym zaskakująco niskie ceny, zaczynające się od 399 zł za Iron R i od 449 zł za Iron S. Aktualne promocje znajdziecie poniżej:

Aktualna promocja na Iron R (okrągła koperta):

👉 Grafitowy

Aktualna promocja na Iron S (prostokątna koperta):

👉 Czarny

👉 Srebrny

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom, oprac. wł