Szukasz taniego smartwatcha? Odpuść Action i Biedronkę, jest lepsza opcja

Zeblaze GTS 3 przez wielu uważany jest za najtańszy sensowny smartwatch, a tymczasem można kupić go jeszcze taniej niż zazwyczaj.

Tani smartwatch, kosztujący maksymalnie kilkadziesiąt złotych, może stanowić atrakcyjny kąsek dla kogoś, kto szuka sprzętu dla dziecka. Albo samemu spróbować tego typu gadżetu, nie wydając fortuny.

W takich wypadkach z pomocą zdają się przychodzić dyskonty, takie jak Action czy Biedronka, ale – jak udało się nam dowieść – niska cena to często jedyna zaleta tamtejszych ofert. Smartzegarki pokroju Denver SWC157ACMK2, dostępnego w Action, prezentują jakość najniższego sortu.

Ale czy to oznacza, że mając kilkadziesiąt złotych do wydania, trzeba obejść się smakiem? Niekoniecznie. Ciekawa może okazać się bowiem propozycja firmy Zeblaze, konkretnie model GTS 3.

Ten wyposażony w 2,03-calowy ekran IPS zegarek w obecnej promocji na AliExpress kosztuje już od 45,51 zł. W zamian za to otrzymujemy urządzenie, które wprawdzie nie należy do liderów, bo w tej cenie nie ma prawa do nich należeć, ale chociaż nie rozpada się na ręku niczym wspomniany denver.

Zeblaze GTS 3 ma do tego czytelny ekran i najpotrzebniejsze funkcje, z krokomierzem na czele, które w odróżnieniu od dyskontowych rywali po prostu działają. W tej cenie nic lepszego nie znajdziecie.

