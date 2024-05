Miał być pogromcą smartfonów. Też jest smartfonem, i to kiepskim

Zapowiedziany na początku tego roku Rabbit R1 miał być pogromcą smartfonów, a tymczasem okazuje się, że to w sumie smartfon. Z Androidem. W dodatku mocno średni.

Dzisiejsze smartfony z Androidem i iOS jeszcze długo mogą czuć się niezagrożone, a przynajmniej takie wrażenie można odnieść, gdy spojrzymy na urządzenia mające je rzekomo zdetronizować. Po kompletnym fiasko przypinki Humane AI Pin, nadszedł czas na drugi sprzęt z tej kategorii – Rabbit R1.

Ten co prawda jeszcze nie trafił do sprzedaży, więc ciężko ocenić go jako całość, ale za to redakcji Android Authority udało się dotrzeć do systemu Rabbit OS, mającego stanowić o nietuzinkowości gadżetu. Ku zaskoczeniu dziennikarzy, miało okazać się, że szumnie zapowiadany system to po prostu aplikacja. W dodatku napisana na doskonale znanego wszystkim Androida i wbrew pozorom nieszczególnie odkrywcza.

Przypomnijmy, Rabbit R1 miał być czymś na kształt osobistego asystenta AI, który w odróżnieniu od smartfonów, bazujących zazwyczaj na dotykowych ekranach, do interakcji wykorzysta komendy głosowe.

Na tym jednak twórcy nie poprzestali, obiecując, że terminal będzie sprzętem o znacznie wyższym od klasycznych smartfonów stopniu automatyzacji. Algorytm, wykarmiony danymi z interfejsów aplikacji, miał w pełni samodzielnie wykonywać całkiem złożone polecenia, takie jak zrobienie określonych zakupów, opłacenie ich i zlecenie wysyłki pod konkretny adres.

Jak i czy w ogóle to działa, to inna sprawa, ale faktem jest, że wbrew zapowiedziom Rabbit R1 wcale nie korzysta z jakiejś kosmicznej technologii. Wedle doniesień jego „system” można zainstalować na dowolnym telefonie z Androidem jako plik APK, a sam terminal to niezbyt wyszukana konstrukcja z procesorem Helio P35, 4 GB RAM, ekranem 2,88'' a także obracanym aparatem fotograficznym.

Co więcej, osoby, które miały tę zabawkę w dłoniach, przekonują, że jest ona nie najwyższej jakości. Wśród wad wymieniane są m.in. fatalna bateria i ekran, który mimo iż dotykowy, ma być w wielu przypadkach sztucznie ograniczony oprogramowaniem.

Mocno kontrastuje to z deklaracjami twórców, którzy w stworzenie pomarańczowej kostki i jej oprogramowania mieli zainwestować dziesiątki milionów dolarów. Co tkwi pod maską Rabbit OS, to się jeszcze okaże, ale na razie zaskakująco wiele cech urządzenia okazuje się prezentować mocno poniżej oczekiwań.

