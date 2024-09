Oto nowy telefon z HarmonyOS. Nie jest to Huawei

Na rynku pojawia się nowy smartfon z systemem HarmonyOS i wcale nie jest to Huawei. To francusko-chiński Wiko.

Huawei to ojciec ekosystemu HarmonyOS, ale nie jest jedyną firmą produkującą urządzenia w nim. Na liście znajdziemy firmy z różnych branż, nawet takie jak Midea znana raczej ze sprzętu AGD. Jedną z marek będących w ekosystemie Huaweia jest Wiko.

Wiko prezentuje telefon z HarmonyOS

Wiko to francusko-chińska marka smartfonów. Powstała ona w Marsylii, jednak potem została wykupiona przez chiński Tinno Mobile. W Marsylii nadal znajduje się centrala Wiko. Kiedyś smartfony Wiko były bez problemu też dostępne w Polsce. Najnowszy telefon Wiko to Hi Enjoy 70 5G. W marcu pojawił się już Hi Enjoy 70 Pro 5G.

To budżetowiec 5G, którego sercem jest układ MediaTek Dimensity 700. Wyświetlacz ma przekątną 6,75 cala, a aparat główny to 13 Mpix. Pod względem pamięci użytkownik będzie mógł wybrać między 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej oraz wersją 8/256. Akumulator ma pojemność 5000 mAh. Model jest dostępny w wersji niebieskiej, białej i czarnej. Systemem operacyjnym jest HarmonyOS.

